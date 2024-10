Vicco: "Yo iba para dentista, pero la música me llamó"

Hace unos días pudimos ver a Estopa, Ana Mena, Abraham Mateo, Dani Fernández o Vicco entre otros acudir a la cena de nominados de Los40 Music Awards Santander 2024, que se celebró en el Museu Marítim de Barcelona.

Allí, pudimos hablar con Vicco y nos revelaba que uno de sus sueños más grandes es poder hacer una colaboración con Ariana Grande, aunque también nos aseguraba que "de repente una Bichota, me encantaría, con Karol G".

La artista, que se ha convertido en una de las voces más escuchadas del panorama musical, nos desvelaba que de pequeña "soñaba" con este éxito "pero no pensaba que jamás me dedicaría a esto, yo iba para dentista, mi padre es dentista, pero la música me llamó y fue le camino que realmente más me realiza como persona".

En cuanto a los temas que le inspiran a escribir sus letras, Vicco nos explicaba que "sobre todo le canto al amor, es lo que más me mueve, como piscis emocional y dramática me encanta hablar del amor, de mis experiencias evidentemente".

Aunque... ¡atención! porque parece que ahora "quiero investigar un poco más sobre el estrés, vivir más descansados, sin presiones, voy a investigar por ahí a ver qué sale".