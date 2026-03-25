Un tribunal francés condena a Tariq Ramadan a 18 años de cárcel por la violación de tres mujeres

El tribunal decidió imponer a Tariq Ramadan, además de la pena de prisión, la prohibición permanente de ingresar a Francia una vez cumplida la condena. Según detalló el diario 'Le Figaro', la sentencia incluye también una restricción para que Ramadan tenga cualquier tipo de contacto directo con las víctimas o difunda materiales o declaraciones vinculados a los delitos por los que resultó condenado. El académico de origen suizo deberá, tras salir de prisión, someterse durante ocho años a un control judicial que contempla estas limitaciones.

De acuerdo con la información publicada por 'Le Figaro', la sala penal de París emitió el fallo este miércoles tras un proceso desarrollado en ausencia de Ramadan, quien no estuvo presente en el banquillo de los acusados por razones de salud. Los abogados justificaron la ausencia basándose en el diagnóstico de esclerosis múltiple del exprofesor de la Universidad de Oxford, argumento que fue aceptado por el tribunal para permitir su procesamiento en rebeldía.

La sentencia fijó una condena de 18 años de cárcel tras considerar probada la violación de tres mujeres. Según reportó el medio francés, los hechos por los cuales Ramadan fue declarado culpable ocurrieron en tres ocasiones entre los años 2009 y 2017. En ese periodo, tres mujeres presentaron denuncias independientes que derivaron en una investigación de ocho años, al término de la cual la Fiscalía solicitó la pena que finalmente fue adoptada por el tribunal.

La imposibilidad de Ramadan para entrar en territorio francés tendrá carácter indefinido, como subrayó 'Le Figaro', extendiéndose más allá del período de la condena. Además, en virtud de las restricciones impuestas durante el seguimiento judicial, Ramadan no podrá realizar publicaciones ni expresar comentarios públicos sobre los delitos por los cuales ha sido sentenciado, abarcando toda producción escrita o audiovisual relacionada con los hechos.

Tariq Ramadan, de 63 años, goza de amplia notoriedad internacional y especialmente en Oriente Próximo, ámbito donde su labor académica y su ascendencia familiar —es nieto de Hasán al Banna, fundador de la organización Hermanos Musulmanes en Egipto— han sido ampliamente reconocidas. Ejerció como profesor de estudios islámicos en la Universidad de Oxford hasta que las investigaciones judiciales lo situaron en el centro del debate público en Europa.

El tribunal accedió a la solicitud de los representantes legales de Ramadan para no comparecer físicamente en las audiencias, lo que permitió que el proceso transcurriera sin la presencia del acusado. Durante las tres semanas que duró el juicio, el banquillo permaneció vacío, una situación que generó debate sobre las implicancias procesales y mediáticas de la causa, conforme recogió 'Le Figaro'.

Las agresiones sexuales atribuidas a Ramadan corresponden a denuncias realizadas por tres mujeres distintas. La primera de ellas dató del año 2009, la segunda en 2016 y la última en 2017. La acumulación y coincidencia en los testimonios motivaron a las autoridades francesas a mantener abierta una investigación prolongada que involucró a varios equipos de peritos y especialistas en delitos sexuales, según recoge 'Le Figaro'.

La sentencia y las medidas complementarias, como la prohibición de contacto y de difusión pública de contenidos sobre los hechos, responden a una estrategia judicial orientada a proteger a las víctimas y evitar la revictimización, conforme informaron fuentes del poder judicial citadas por el medio francés. Ramadan, además de la privación de libertad, debe afrontar el cumplimiento de las restricciones judiciales que se articulan como parte de la condena integral impuesta en París.

Tal como publicó 'Le Figaro', la figura de Ramadan había generado polémica desde el inicio del proceso, tanto en el ámbito académico como en la opinión pública, dado su rol en debates sobre la interpretación del islam en Europa y su vinculación con movimientos de reforma islámica y derechos humanos. Las investigaciones y el subsiguiente juicio culminaron con una sentencia cuyo alcance legal y social ha sido seguido con atención en medios internacionales.

La resolución judicial del Tribunal Penal de París sella varios años de investigación en el contexto de la oleada global de denuncias por agresiones sexuales que ha impactado a figuras relevantes de distintos ámbitos. El caso ha sido referenciado por 'Le Figaro' como uno de los más notorios en la vida reciente del sistema judicial francés, en virtud tanto del perfil del acusado como de la duración y complejidad del proceso.