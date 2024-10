Hezbolá niega estar desarticulada tras la muerte de Nasralá y acusa a la prensa libanesa de plegarse a Israel

La cúpula del partido-milicia chií libanés Hezbolá ha negado estar desarticulada tras la muerte de su líder, Hasán Nasralá, en un bombardeo israelí sobre Beirut a finales de septiembre, y ha aprovechado precisamente para cargar contra los medios de comunicación de Líbano por adoptar el discurso de Israel como parte de una "guerra psicológica contra la resistencia".

El responsable de comunicación de Hezbolá, Muhammad Afif, ha pronunciado un dilatado discurso en el que ha abordado varias cuestiones relativas a la guerra contra Israel, incluido el estado en el que se encuentra la milicia, las relaciones con los medios e incluso la situación a nivel político dentro de Líbano, donde Hezbolá cuenta con una influyente presencia en todas las esferas.

"Hezbolá no es una organización ni tan solo una resistencia, sino más bien una nación, y la naciones no mueren porque su destino es la victoria. La resistencia está bien, su reserva estratégica está bien y hay miles de combatientes mártires en el apogeo de su preparación para defender Líbano, y están listos para una lucha feroz", ha señalado Afif, según recoge la cadena Al Manar, vinculada al grupo.

En su análisis sobre los medios de comunicación libaneses, Afif ha puesto en valor a aquellos "firmes profesionales" que informan desde el sur del país de "los crímenes del enemigo". Así, aunque ha criticado a la parte israelí por ejecutar una "escrita censura" de lo ocurrido, ha acusado a parte de la prensa libanesa de "publicar las noticias del enemigo israelí como parte de una guerra psicológica contra la resistencia, su pueblo y sus aliados".

ATAQUE ISRAELÍ A 'CASCOS AZULES'

Otro de los asuntos sobre los que se ha manifestado el representante de Hezbolá es el nuevo ataque israelí contra 'cascos azules' de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL). En los últimos dos días cuatro integrantes de las fuerzas internacionales --dos indonesios y dos ceilandeses-- han resultado heridos en dos incidentes separados en la misma base.

"La agresión contra las fuerzas de Naciones unidas en el sur es un acto condenable, pero nos preguntamos sobre el comportamiento de Naciones Unidas y de la comunidad internacional ante este comportamiento peligroso", ha señalado Afif, que pide así una respuesta más contundente de la comunidad internacional.

"La fuerza y la resistencia son lo que disuaden al enemigo de cometer crímenes, no las resoluciones internacionales", ha aseverado Afif, que además condena los continuos ataques israelíes en el sur del país y en la propia capital libanesa, Beirut, "una continuación de los crímenes de la ocupación israelí".

Así las cosas, Afif ha aseverado que los ataques de Hezbolá contra Israel "son solo el principio": "Al enemigo le digo que aún ha visto muy poco". "Nuestros combatientes están listos para un combate feroz para vengar la sangre de su más preciado mártir", ha añadido, aludiendo así a Nasralá, y ha señalado que "el enemigo está impotente".

"No se preocupen y no se debilite su moral cuando vean escenas del enemigo dentro de las aldeas. No se preocupen por estas escenas enemigas, porque la resistencia tiene una decisión previa de adoptar una defensa flexible que sea compatible con los requisitos en el frente", ha remachado Afif.

LA SITUACIÓN NO ES COMO LA DE 1982

Finalmente, Afif ha destacado que la prensa internacional se ha hecho eco en las últimas semanas de un supuesto cambio de paradigma en la política libanesa debido a los fracasos de Hezbolá. "Se habla mucho sobre una inversión de la política, pero no se apresuren ni se quemen los dedos, o nunca habrán aprendido de las lecciones del pasado", ha señalado.

"No estamos en el año 1982, cuando los tanques israelíes llegaron a Beirut y cambiaron las ecuaciones políticas y destrozaron el tejido social libanés. Más bien, estamos como si estuviéramos en los primeros días de la guerra de julio (el conflicto de 2006), cuando la gente se apresuró para hacer juicios finales sobre la derrota de Hezbolá antes de tiempo", ha dicho.

Así las cosas, Afif ha lanzado un último alegato dirigido hacia la población libanesa, a la que insta a seguir apoyando a Hezbolá. "Recuerde siempre que el israelí nunca trabaja para usted, sino que trabaja únicamente para sus propios intereses", ha remachado.