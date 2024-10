Burling-Outteridge (New Zealand) y Ainslie-Fletcher (INEOS) se demuestran admiración mutua

Barcelona, 11 oct. (EFE).- Los timoneles del Emirates Team New Zealand, Peter Burling y Nathan Outteridge, y del INEOS Britannia inglés, Sir Ben Ainslie y Dylan Fletcher-Scott, han mostrado, en la rueda de prensa previa a la final de la 37ª Copa del América que empieza este sábado, respeto mutuo y admiración por su rival en el momento cumbre de la competición.

Y es que entre el Team New Zealand, defensor del título, y el aspirante INEOS suman un total de 7 oros olímpicos, 21 mundiales 9 Copas del América disputadas y 4 títulos de la Copa; un palmarés inigualable.

"Estamos listos para poner a prueba el duro trabajo de una campaña de tres años muy intensos de todo el equipo", ha declarado Burling, ganador de las dos últimas ediciones de la Copa (2017-2021).

"Definitivamente -ha añadido- para nosotros no es una final más, es una final muy importante. Estamos convencidos de nuestro trabajo y de las funciones de cada miembro del equipo. Todos vamos a hacer lo que se espera de nosotros".

El dominio del Team New Zealand se puso de relieve en la regata preliminar del pasado mes de agosto, donde batieron a los cinco desafiantes. El único contratiempo importante de los neozelandeses desde entonces fue cuando su AC75 Taihoro se cayó de la grúa al final del primer día del Round Robin de la Copa Louis Vuitton.

Sin embargo, el daño no fue grave y se reparó para que el Taihoro pudiera volver al agua menos de 48 horas después. "Sufrimos dos derrotas frente a American Magic y Luna Rossa en Barcelona, pero vencimos al INEOS Britannia en los dos enfrentamientos que tuvimos, ya que les cedimos la victoria cuando no pudimos utilizar el barco", ha recordado Burling.

En cualquier caso, el timonel principal de los 'kiwis' ha alertado de que la final será complicada: "Tendremos que estar muy atentos, porque los británicos han mejorado enormemente para llegar hasta aquí".

Outteridge, por su parte, ha coincidido con su compañero en que se enfrentarán a "un gran rival que llega más rodado en a competición" y que ha demostrado, con su victoria ante el Luna Rossa italiano en la final de la Copa Louis Vuitton "que han sabido progresar con eficacia".

"Con Ben Ainslie y Dylan Fletcher como timoneles, estamos seguros de que mantendrán su agresividad habitual en las presalidas, ya que son expertos en hacer maniobras adicionales y contramaniobras e intentar crear situaciones de la que puedan sacar ganancias", ha afirmado.

Los neozelandeses han estado desde el pasado 9 de septiembre sin competir, pero desde entonces han realizado intensos entrenamientos y se han centrado en mejorar su rendimiento en navegación. Y también han realizado ajustes y reglajes en el barco, sin perder de vista al INEOS Britannia tanto en las semifinales como en la final de la Copa Louis Vuitton.

Para Outteridge la clave está en la salida: "Normalmente es el barco que sale más rápido el que gana la manga, porque estos barcos, especialmente con vientos suaves, crean una sombra de viento tan grande con la gran superficie de la vela mayor que es difícil avanzarle, incluso si es más lento".

Por su parte, el timonel principal del INEOS, Sir Ben Ainslie ha recordado que a los británicos solo les falta la Copa América. "La verdad es que tenemos aquí la oportunidad de nuestra vida y vamos a darlo todo para conseguirla", ha afirmado.

Ainslie ha desvelado que, tras ganar la Copa Louis Vuitton, le dio a la tripulación el fin de semana libre para recuperarse de la batalla, "pero la mayoría del equipo estaba de regreso en la base el mismo sábado por la mañana, trabajando en cómo hacer que nuestro AC75 fuese más rápido ante el Team New Zealand".

"Ellos son el mayor reto para cualquier equipo en las regatas de la Copa América de hoy en día. Tuve la suerte de formar parte del equipo neozelandés en 2007 y fue una experiencia increíble. Son una unidad bien preparada, con regatistas brillantes, diseñadores brillantes, liderados por alguien brillante como Grant Dalton. Y llevan haciendo esto durante mucho tiempo", ha apostillado el multicampeón olímpico británico.

Su compañero Dylan Fletcher-Scott, la gran revelación como timonel de babor de la Copa del América, ha admitido que terminaron "bastante destrozados y agotados" después de las diez mangas de la final.

"Pero nos hemos recuperado bien y nos sentimos preparados ante los 'kiwis', que son unos oponentes formidables y conocen las reglas. Además, han tenido tiempo añadido para mejorar su rendimiento", ha añadido.

En este sentido, Fletcher-Scott no ha ocultado que el Team New Zealand tiene "muchas cosas a su favor" para revalidar el título, "pero nosotros nos hemos vuelto mucho más rápidos, aunque no sabemos cuanto han mejorado ellos en este punto". EFE

