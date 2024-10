Próxima generación de tecnologías en Honda 0 Tech Meeting 2024 PR Newswire TOKIO, 8 de octubre de 2024 TOKIO, 8 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Honda Motor Co., Ltd. celebró su "Honda 0 Tech Meeting 2024" y presentó tecnologías de próxima generación que se aplicarán a Honda 0 Series, una gama de Vehículos Eléctricos (VE) completamente nueva, cuyo lanzamiento mundial se prevé en 2026.

Honda 0 Series ha desarrollado nuevas ideas desde "cero", con enfoque de desarrollo basado en: "Thin, Light and Wise". En el CES 2024 celebrado en Las Vegas, en enero, Honda presentó dos modelos conceptuales de Honda 0 Series, el Saloon y el Space-Hub. Además, anunció sus planes para lanzar un modelo de producción del Saloon para 2026 e introducir siete modelos Honda 0 Series en todo el mundo para 2030. Honda tiene previsto develar un nuevo modelo Honda 0 Series durante CES 2025, cuya celebración está prevista para enero de 2025. Tecnologías presentadas en el Honda 0 Tech Meeting· Thin and Light Con el enfoque "Thin", Honda continuará haciendo realidad el concepto M/M (Hombre Máximo, Máquina Mínima) y se esforzará por ofrecer un nuevo valor de los VE como "espacio" confortable, con un diseño estilizado original. Con el enfoque "Light", se esforzará por conseguir tanto una conducción deportiva -exclusiva de Honda-, como un rendimiento de eficiencia eléctrica de primera clase, algo que siempre se ha comprometido para hacer en la fabricación de automóviles. Algunas de las ventajas que ofrece:· Nueva plataforma exclusiva para Vehículos Eléctricos · Nuevo sistema de propulsión eléctrico e-Axle compacto · Batería 6% más delgada · Sistema Aerodinámico Activo · Nueva gestión de rigidez de la carrocería · Wise Honda creará Vehículos Originales Definidos por Software (SDV, por sus siglas en inglés) y hará que sean más inteligentes. Desarrollará su sistema operativo original para vehículos y se esforzará por ofrecer nuevas experiencias de movilidad. Incluso, añadirá/mejorará las funciones del vehículo, a través de actualizaciones OTA (Over the Air) y convertirá el vehículo en un producto más atractivo y exclusivo. Cuatro áreas que Honda perseguirá bajo el enfoque de desarrollo "Wise": AD/ADAS (Conducción Automatizada/Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor). Los modelos Honda 0 Series incorporarán AD/ADAS, que utilizarán tecnologías de conducción autónoma Nivel 3, para ofrecer vehículos de Conducción Automatizada más asequibles. El placer de conducir. Honda avanza en lo que llama el "placer de conducir", mediante un sistema "steer-by-wire", donde aplicará un control integrado a dispositivos "by-wire", como el volante, las suspensiones y los frenos, permitiendo una conducción a voluntad del conductor. Gestión de la energía. Al combinar la tecnología de gestión de la batería con la tecnología de gestión térmica, los modelos Honda 0 Series ofrecerán un espacio confortable y una autonomía muy práctica para adaptarse a la forma en que los clientes utilizan sus vehículos. Al eficientar la unidad motriz, se conseguirá una autonomía de 480 km en modo EPA. Experiencia digital del usuario (UX). Honda simplificará el sistema de infoentretenimiento a bordo y avanzará en el apoyo con el asistente de voz personalizado para cada cliente. Además, con una mejor comprensión de la situación basada en el reconocimiento de imágenes y la utilización de un algoritmo de predicción del comportamiento, el vehículo entenderá la situación y la intención del usuario y ofrecerá sugerencias y asistencias de conducción optimizadas. Acerca de Honda de MéxicoHonda® ofrece una amplia gama de vehículos que incluye los automóviles City®, Civic® y Accord®; así como las SUV BR-V®, HR-V®, CR-V®, Pilot® y la minivan Odyssey®. Además, cuenta con dos vehículos en versiones híbridas: CR-V® y Accord®. Actualmente, opera dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526390/Honda_0_Series.jpg