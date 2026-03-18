Coalición de fiscales pide al Congreso aprobar una ley que obligue a reembolsar aranceles

Nueva York, 18 mar (EFE).- Una coalición de 17 fiscales demócratas envió este miércoles una carta al Congreso pidiendo que apruebe una legislación que obligue al Gobierno del presidente Donald Trump a hacer reembolsos automáticos con intereses a empresas afectadas por por los aranceles que el Tribunal Supremo declaró ilegales.

Los fiscales generales recuerdan en la carta que el Supremo los declaró ilegales el pasado mes, en un caso presentado por una coalición de 11 fiscales liderados por Nueva York. En su decisión, el alto foro judicial indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

La misiva está dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al portavoz republicano en el Senado John Thune y los líderes demócratas, el representante Hakeem Jeffries y el senador Charles Schumer.

En ella destacan que las empresas y consumidores pagaron unos 166.000 millones en aranceles, lo que resultó en precios más altos que afectaron desproporcionadamente las finanzas de pequeñas empresas y hogares de bajos ingresos.

"La administración se comprometió repetidamente en presentaciones judiciales a que, si los aranceles eran declarados ilegales, se reembolsaría el dinero pagado con intereses. El Congreso debe garantizar que la administración cumpla con este compromiso y extienda este alivio a la mayor cantidad posible de empresas y consumidores afectados", señalan a los legisladores en la carta.

Para los fiscales es "inaceptable" la propuesta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de que cada afectado debe solicitar o incluso demandar para obtener su reembolso.

De acuerdo con la coalición, liderada por Nueva York y Oregon, el Congreso debe legislar una solución para garantizar una restitución "rápida, precisa y justa" a los afectados.

"El Congreso no debe permitir que la administración gestione este proceso por su cuenta, ya que es probable que esto dé lugar a tácticas de demora y a litigios prolongados", afirman.

También señalan que la legislación que aprueben debe asegurar que las grandes empresas que reciban reembolsos pasen ese beneficio a los consumidores, que absorbieron el aumento de precios.

"Estos aranceles perjudicaron a las empresas de todo el estado y aumentaron el precio de los alimentos, la ropa y otros productos básicos. Si esta administración no actúa correctamente y devuelve el dinero a los neoyorquinos, el Congreso debe intervenir para que se haga justicia a los consumidores y a las empresas", dijo en un comunicado la fiscal de Nueva York, Letitia James. EFE