La defensa de Luigi Mangione pide aplazar su juicio federal a enero de 2027

Nueva York, 18 mar (EFE).- La defensa de Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, solicitó este miércoles aplazar el juicio federal de su cliente, previsto para el próximo octubre, hasta enero de 2027 para que se pueda desarrollar con el tiempo suficiente y después del juicio estatal, programado para este 8 de junio.

En una carta remitida a la jueza federal Margaret Garnett, los abogados de Mangione aseguraron que su cliente se enfrenta a "dos juicios complejos y graves al mismo tiempo", algo que, según defendieron, "vulnera varios de sus derechos constitucionales".

El propio Mangione denunció en una vista a principio de febrero estar siendo sometido a un doble enjuiciamiento con un proceso estatal y otro federal por asesinato después de que el juez estatal de Manhattan, Gregory Carro, fijara la fecha del estatal para principios de junio, adelantándolo al juicio federal programado para el 13 de octubre.

Sus abogados afirmaron que este calendario le impediría al acusado poder revisar los 800 cuestionarios de los potenciales jurados para decidir a quién recusar y a quién aceptar ya que se estaría celebrando su juicio por homicidio en segundo grado en un tribunal estatal.

El 'voir dire', la selección del jurado, está previsto para el 13 de septiembre.

"En la práctica, esto sería imposible. Cada día del juicio, Mangione sería trasladado al tribunal para el juicio y regresaría al Metropolitan Detention Center más tarde esa noche", alegaron sus letrados.

Así pues, pidieron espaciar los juicios para garantizar la imparcialidad en ambos.

Según sus cálculos, si se aplaza el federal a enero del 2027, el juez estatal podría retrasar el suyo hasta el 8 de septiembre de 2026, manteniendo que se celebre antes, pero con "el tiempo suficiente" para "recabar toda la información necesaria y prepararse adecuadamente para el juicio estatal (que presenta elementos y defensas diferentes a los del caso federal)."

Precisamente sobre las pruebas, los abogados presentaron una carta este martes al juez estatal Gregory Carro.

Su defensa sostuvo que se violaron los derechos de Mangione cuando fue detenido en un McDonald’s en Pensilvania porque los agentes registraron su mochila sin orden judicial con la excusa "falsa y pretextual" de que estaban buscando una bomba.

Los abogados defendieron que esto va en contra de la normativa de los registros que impone la legislación neoyorquina, que obliga a tener una orden judicial para llevarlo a cabo.

Fue en la mochila donde encontraron el arma de fuego, un silenciador, un cargador y un cuaderno con escritos que la acusación considera incriminatorios. EFE