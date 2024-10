Policía y Mossos detienen a 17 ultras por una pelea en el Espanyol-Oviedo del 'playoff' de ascenso a Primera

Una operación conjunta de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra ha permitido detener a 17 aficionados radicales implicados en una pelea previa al partido de fútbol entre el RCD Espanyol y el Real Oviedo disputado el pasado 23 de junio de 2024 en la localidad de Cornellá de Llobregat. Durante el enfrentamiento, producido en la previa a la vuelta de la final del 'playoff' por el ascenso a LaLiga EA Sports que medía a ambos equipos en el RCDE Stadium, los implicados se propinaron agresiones físicas mutuas y lanzaron sillas y botellas de los establecimientos cercanos causando heridas de diversa consideración, según ha informado la Policía Nacional. Las detenciones, realizadas este lunes, se han practicado en distintas poblaciones catalanas (12) y en la ciudad de Oviedo (5). Además de los arrestados, algunos por delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria, hay doce investigados. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número Tres de Cornellà de Llobregat (Barcelona). Durante la mañana de este martes han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de Oviedo cinco de los detenidos, decretando su titular para todos ellos la medida cautelar de alejamiento del Estadio Nuevo Carlos Tartiere durante el día completo en el que se celebren partidos de fútbol del conjunto ovetense. REYERTA TRAS ENCONTRARSE AMBAS AFICIONES Los hechos investigados se produjeron alrededor de las 17.00 horas del pasado 23 de junio, cuando tuvo lugar una riña tumultuaria en el paseo de los Ferrocarrils de la localidad de Cornellà de Llobregat (Barcelona) entre miembros de las dos aficiones. "Los aficionados radicales del Real Oviedo se encontraban en la plaza de la Sardana del citado municipio y durante su recorrido por el paseo de los Ferrocarrils, en dirección al estadio, se encontraron de manera casual con aficionados del RCD Espanyol", ha apuntado la Policía. A continuación, se registró una reyerta en la que se utilizaron "todo tipo de objetos contundentes y mobiliario como botellas, sillas, vasos o copas". Las agresiones se extendieron por los alrededores afectando a la zona del centro comercial próximo, donde había otras personas no vinculados a la asistencia al partido de fútbol. Como consecuencia de estos altercados, algunos de los participantes resultaron heridos, destacando por su gravedad un aficionado del Real Oviedo, con rotura de peroné y una brecha en la cabeza. Otras personas también lesionadas descartaron ser atendidas por los servicios médicos para evitar su identificación. Por otro lado, también se produjeron daños de diversa consideración en el mobiliario de los bares de la zona. La Policía ha informado de que no descarta que se practiquen más detenciones, ya que la operación se mantiene abierta en distintas localidades. La investigación ha contado con la colaboración de LaLiga, personada como acusación particular en el proceso judicial.

