Humberto Janeiro reacciona al mensaje de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique y María José Campanario

Dejando claro que ha pasado página y ha enterrado definitivamente el hacha de guerra con Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Belén Esteban sorprendía hace varias semanas mandando un mensaje de lo más conciliador al padre de su hija Andrea y a su mujer tras la angina de pecho que sufrió el torero el pasado 7 de septiembre. "Yo lo que quiero es que él este bien, yo a Jesús y a María José y a toda la familia les deseo que les vaya bien, porque yo a ver... Habré podido tener mucho líos, pero yo no le deseo el mal a nadie. Solo espero, solo espero que esté mucho mejor y que María José también ha pasado un trago" confesaba, revelando que a pesar de no tener relación con la pareja, "ellos en su casa, yo en la mía y Dios en la de todos", le caen "bien". Unas declaraciones a las que no han reaccionado por el momento ni Jesús ni Campanario, pero sí Humberto Janeiro, que a pesar de su discreción ante las cámaras, ha confirmado con un leve asentimiento de cabeza que él también le desea lo mejor a Belén. El hermano mayor del diestro ha asistido este domingo a la corrida de Andrés Roca Rey en Las Ventas y, aunque parco en palabras, ha desvelado que Jesulín se encuentra "bien" tras el susto de salud que sufrió hace justo un mes y por el que tuvo que ser ingresado de urgencia en El Rincón de la Victoria, Málaga, mientras disfrutaba de unos días de vacaciones con María José. "Todo bien, gracias" ha añadido, guardando silencio sobre si le gustaría tener relación con Belén.

Compartir nota: Guardar