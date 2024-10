Gallant apunta que el sucesor de Nasralá al frente de Hezbolá "probablemente haya sido eliminado" por Israel

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha destacado que el partido-milicia chií libanés Hezbolá es un grupo "sin líder" después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mataran a Hasán Nasralá y también porque su sucesor al frente de la organización islamista "probablemente también haya sido eliminado". "Hezbolá es una organización sin líder, Nasralá fue eliminado, su sustituto probablemente también fue eliminado", ha señalado Gallant durante una visita a las tropas del Mando Norte, a quienes les ha reconocido que esta situación puede tener "un efecto dramático" en la guerra pues, en la milicia "no hay nadie que tome las decisiones". Nasralá falleció a finales de septiembre víctima de un "bombardeo selectivo" de las FDI contra un barrio residencial de Beirut, donde se ubicaban los "cuarteles centrales" de Hezbolá. Desde entonces, el primo de Nasralá, Hashem Safiedín, ha sonado como posible nuevo líder del grupo chií, si bien Gallant no lo ha mencionado directamente. Así las cosas, el ministro de Defensa ha aprovechado su encuentro con tropas para poner en valor las operaciones que el Ejército israelí está llevando a cabo en Líbano contra Hezbolá, y ha aseverado que toda la región de Oriente Próximo está expectante, según recoge el diario 'The Times of Israel'. "Cuando el humo de Líbano se disipe, se darán cuenta en Irán de que han perdido su activo más valioso, que es Hezbolá", ha remachado Gallant, deslizando así una posible eliminación total de grupo islamista, que goza del respaldo directo de Teherán. El régimen iraní ha llegado a atacar Israel en solidaridad con Líbano y Gaza. El conflicto en Oriente Próximo estalló hace ya más de un año, cuando Hamás lanzó una ofensiva sin precedentes contra Israel que dejó casi 1.200 muertos, 240 rehenes y supuso el detonante de una operación militar israelí contra la Franja de Gaza que a día de hoy deja ya casi 42.000 palestinos muertos. Al día siguiente de que Hamás atacara el sur de Israel, Hezbolá lanzó misiles contra el norte del país a través de la frontera libanesa. Israel ha respondido durante un año y a mediados de septiembre recrudeció sus operaciones con una serie de bombardeos, incluso en Beirut, que han desmembrado a la milicia islamista.

Compartir nota: Guardar