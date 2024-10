Fede Viñas: "Cumplo mi sueño de jugar en Europa y eso es algo único"

Oviedo, 8 oct (EFE).- El delantero uruguayo del Real Oviedo, Fede Viñas, fue el gran protagonista de este martes en el Carlos Tartiere y comentó, en su presentación como jugador azul, que ahora cumple "el sueño de jugar en Europa y eso es algo único".

"Jesús Martínez fue muy importante en el fichaje, él me convenció de que venía a una ciudad muy linda y cautivadora. Jugar en Europa también era mi deseo y eso importó mucho. Jesús es muy emotivo y en un par de horas me convenció", explicó el internacional uruguayo al ser preguntado qué le dijo Jesús Martínez, máximo accionista del Oviedo y presidente del Grupo Pachuca.

Fede Viñas, de 26 años, afirmó que el Toto Berizzo, ahora técnico del Club León pero con experiencia en el fútbol español tanto como jugador y como entrenador, le dijo que "la Segunda División es una categoría muy dura, fuerte y áspera, de mucho contacto".

"Estoy en la recta final de mi recuperación, me falta poco. No me quiero poner un plazo, porque pueden pasar muchas cosas y eso es parte de la recuperación. Vengo bien, voy paso a paso y la comunicación con la parte médica es buena", aseguró el nuevo delantero del Real Oviedo, que ya está en la última fase de su recuperación tras operarse a finales de mayo de una lesión en el tendón de Aquiles.

Preguntado por cómo se define como delantero, Fede Viñas argumentó que es "aguerrido, como todo uruguayo" y que le gusta "el contacto, jugar de espaldas y hacer goles", siendo esto último para lo que le trajeron al Real Oviedo.

El futbolista se convierte en el decimocuarto uruguayo de la historia del Real Oviedo después que hayan vestido la camiseta carbayona en las últimas temporadas nombres como Santiago Homenchenko, Gastón Brugman o Guillermo Cotugno. EFE

pfg/mfc/jag