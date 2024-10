Absuelto el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en un juicio por abusos sexuales

Un tribunal alemán ha absuelto este martes de varios delitos de abusos sexuales a Christian B., considerado el principal sospechoso en la desaparición en 2007 de la niña británica Madeleine McCann en Portugal, si bien ambos casos no guardan una relación directa. Christian B., de 47 años y nacionalidad alemana, ya está actualmente cumpliendo condena por violación --hasta septiembre de 2025--, pero ahora una corte de Brunswick ha entendido que no se le puede declarar culpable de tres violaciones y dos casos de abusos sexuales a menores en Portugal que habrían tenido lugar entre los años 2000 y 2017. La sala, que ya había revocado en julio la orden de detención que pesaba contra el acusado en este caso, ha rechazado por tanto las tesis de la Fiscalía, partidaria de dictar una condena de 15 años de cárcel. El Ministerio Público ya había adelantado que, en caso de absolución, recurriría el fallo ante una instancia superior. Christian B., que no ha hablado en ningún momento del juicio, ha sido identificado por los investigadores portugueses como principal sospechoso del 'caso Maddie', la menor de tres años presuntamente secuestrada cuando pasaba unas vacaciones junto a su familia. Sin embargo, no se ha emitido una imputación formal por estos hechos.

