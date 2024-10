Sanidad llevará al CISNS del viernes un documento para establecer criterios comunes de actuación en gripe y covid-19

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado en rueda de prensa este lunes que el Ministerio llevará al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) de este viernes un documento de consenso para todas las comunidades autónomas "que establezca los criterios comunes en todo el territorio nacional con el propósito de valorar el riesgo que suponen las enfermedades respiratoria para establecer criterios comunes sobre medidas de prevención y control". Con este documento el Ministerio tiene la intención de evitar y prevenir situaciones de colapso en los hospitales como las vividas en las últimas semanas de 2023 y en el mes de enero de 2024, donde hubo un pico de incidencia de gripe muy elevado. "Tenemos que anticiparnos y dar respuesta y, para ello, estamos trabajado en la Comisión de salud pública con las CCAA en un documento que establezca los criterios comunes en todo el territorio nacional con el propósito de valorar el riesgo que suponen las enfermedades respiratorias y valorar medidas", ha declarado la ministra. Así, la ministra ha explicado que este documento tiene tres objetivos principales: proponer indicadores que permitan caracterizar la situación epidemiología de las enfermedades respiratorias para valorar su transmisibilidad y su impacto; establecer escenarios de riesgo basados en estos indicadores, y proponer recomendaciones para cada uno de esos escenarios de riesgo. Este punto irá en el orden del día del Pleno del CISNS de este viernes como un punto informativo a través del que el Ministerio "solicitará a las comunidades autónomas que unifiquen esfuerzos y que compartan los avances que están realizando". Durante la rueda de prensa de este lunes la ministra ha presentado la campaña de vacunación para el otoño-invierno para 2024-2025, que este año tiene el objetivo principal de "aumentar la cobertura alcanzando al menos un 75 por ciento en personas mayores de 65 años con el fin de proteger a los más vulnerables y reducir la presión en los hospitales". "La gripe no es una enfermedad leve que afecta a las personas más vulnerables, las que tienen enfermedades crónicas, los mayores, las embarazadas, las personas inmunodeprimidas, etc. Por eso queremos hacer hincapié en la importancia que tiene esta campaña. La vacuna es la mejor estrategia que tenemos para prevenir ambas enfermedades, el gripe y el Covid-19, y disminuir las hospitalización. Es una campaña positiva con la que queremos transmitir que la vacunación es la mejor forma de prevenir", ha afirmado la ministra. En esta campaña también se va a priorizar la vacunación simultánea con ambas infecciones, el gripe y el Covid-19, con el objetivo de "alcanzar o superar vacunación del 75 por ciento en personas mayores y sanitarios y del 60 por ciento en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo". "Los grupos diana son: mayores de 60 años, especialmente mayores de 80 años, personas institucionalizadas, las que tiene alguna enfermedad crónica, embarazadas en cualquier trimestre ya que, no solo protege a la madre, si no al recién nacido, los inmunodeprimidos, el personal sanitario y sociosanitario y la población infantil, especialmente menores de cinco años que también son susceptibles de sufrir las complicaciones de la gripe", ha señalado García. La ministra ha indicado que la campaña, que este año tiene el lema 'Que la gripe no nos pare', ya ha comenzado en algunas CCAA y continuará hasta enero, aunque "lo más recomendable es hacerlo lo antes posible". "Se va a priorizar la vacunación en residencias de mayores y en centros de personas con discapacidad y se dispondrá de las vacunas del Covid-19 adaptadas a las nuevas variantes para maximizar su efectividad", ha asegurado la ministra.

Compartir nota: Guardar