Marcelino: “Estoy satisfecho del equipo y de cómo está compitiendo”

Valencia, 7 oct (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, apuntó este lunes que, pese a la última derrota contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, está "satisfecho del equipo y de cómo está compitiendo”.

“Los parones siempre vienen bien. Siempre es más positivo ir al parón ganando que perdiendo, pero aun perdiendo el último partido estamos satisfechos”, dijo Marcelino en el sexto acto de apertura del curso de entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV).

El Villarreal perdió 2-0 contra el Real Madrid, pero se marcha al parón de selecciones en la cuarta posición de LaLiga con 17 puntos, empatado con el Atlético de Madrid después de cinco victorias, dos empates y dos derrotas.

Por otro lado, Marcelino recordó en la nueva sede de la FFCV que empezó a sacarse los cursos de entrenador en la Comunitat Valenciana. “Estaba jugando en el Elche y me saqué el nivel 1 y 2 en Alicante con otros jugadores del Elche y Hércules. El fútbol me dejó como futbolista antes de lo que me hubiera gustado y empecé a entrenar”, recordó.

El técnico del equipo amarillo empezó en el Club Deportivo Lealtad, con el que logró el título y el ascenso a Segunda B, una etapa de la que indicó que “aquellos los inicios fueron prometedores y es lo que me animó a seguir en esta bonita profesión”. EFE

