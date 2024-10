Erdogan dice que Israel "pagará el precio" del "genocidio" en Gaza y vuelve a comparar a Netanyahu con Hitler

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este lunes que Israel "pagará antes o después el precio de su genocidio" en la Franja de Gaza y ha recalcado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "ha de ser detenido igual que lo fue Hitler, con una alianza común entre la humanidad". "No debe olvidarse que Israel pagará antes o después el precio del genocidio que lleva aplicando un año y que aún continúa", ha dicho Erdogan en un comunicado en su cuenta en la red social X, en el que ha insistido en que "la política de larga data de Israel de genocidio, ocupación e invasión debe llegar a su fin". "Al igual que Hitler fue detenido por la alianza común entre la humanidad, Netanyahu y su red asesina deben ser igualmente detenido", ha señalado Erdogan, en un mensaje publicado con motivo del primer aniversario de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, que llevaron a Israel a desencadenar una cruenta ofensiva contra Gaza. Así, ha sostenido que "un mundo en el que no se rinden cuentas por el genocidio en Gaza no hallará la paz" y ha prometido que Turquía "seguirá posicionándose contra el Gobierno de Israel, sin importar los costes, y pidiendo al mundo que adopte esta misma posición honorable". "Hoy es 7 de octubre. Hace exactamente 365 días, 50.000 de nuestros hermanos y hermanas, principalmente niños y mujeres, estaban vivos", ha recalcado, antes de denunciar que "hospitales, lugares de culto de distintas fes y escuelas de Gaza ya no están en pie". "Muchos periodistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y embajadores de la paz ya no están con nosotros", ha lamentado. "Quienes mueren en Gaza, Palestina y el Líbano estos días no son sólo mujeres, niños, bebés y civiles inocentes, sino también la humanidad y el sistema internacional", ha manifestado Erdogan, quien ha criticado que "durante un año, han sido masacrados en directo, frente a los ojos del mundo". La ofensiva de Israel contra Gaza fue lanzada tras los citados ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes. Desde entonces han muerto más de 41.900 palestinos, tal y como han indicado las autoridades gazatíes, a los que se suman más de 740 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques perpetrados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este desde esa fecha.

