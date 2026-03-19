La prohibición del burka y la regularización de migrantes disparan un 14% comentarios negativos en redes, según Oberaxe

Las publicaciones sobre Lamine Yamal relacionadas con el Ramadán generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde se pusieron en duda su vinculación con la selección española. Según informó el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), estos episodios forman parte de un área más extensa de mensajes hostiles que han afectado especialmente a colectivos musulmanes y personas originarias del norte de África durante el mes de febrero, coincidiendo con debates públicos sobre la prohibición del burka y la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular.

De acuerdo con los datos difundidos por Oberaxe, los comentarios negativos hacia personas extranjeras en redes sociales crecieron un 14% en febrero y conforman ya un 57% del total de contenidos reportados ese mes. El medio especificó que esta subida coincide temporalmente con la discusión sobre la prohibición del burka en espacios públicos y el proceso de regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular, modificando de forma notoria la densidad del debate en plataformas digitales.

Oberaxe detalló que la caracterización de grupos como amenaza representó el 26% de los mensajes denunciados, lo que revela una disminución de 10 puntos porcentuales frente al mes previo. Por otra parte, un 7% de los mensajes apoyó la expulsión de los colectivos migrantes. Un 3% de los comentarios notificados incitó de manera directa a la violencia. Según lo consignado por el Observatorio, el 63% de los mensajes de discurso de odio dirigidos a personas extranjeras tuvo como objetivo a quienes provienen del norte de África.

El informe de Oberaxe recogió también un dato relevante sobre islamofobia: los mensajes hostiles contra personas musulmanas alcanzaron el 30% del total en febrero, cifra que duplica la tasa del mes anterior, cuando se situó en el 14%. Este incremento, publicado por el observatorio, se asocia al inicio del Ramadán y al auge del debate político y social acerca del uso del burka en lugares públicos. Los mensajes contra personas afrodescendientes disminuyeron hasta el 11% —frente al 15% del mes previo—, según publicó Oberaxe.

El estudio remarcó la reacción de las principales redes sociales ante la denuncia de estos contenidos. Durante febrero de 2026, las plataformas eliminaron el 45% de los mensajes denunciados, un descenso respecto al 57% retirado en enero. De los mensajes suprimidos, un 11% fue retirado durante la primera semana y un 34% tras haberse notificado como institución o como verificador de confianza, apunta el Observatorio.

La eficacia de cada red social en la eliminación de mensajes de odio varió, publicó Oberaxe en su boletín mensual. TikTok eliminó el 81% de los contenidos reportados, el 52% de ellos en menos de 24 horas. En la plataforma X (antes Twitter), la tasa de retirada fue del 64%, llegando al 100% cuando la notificación fue gestionada vía trusted flagger. Instagram suprimió el 30% de los mensajes reportados, registrando una mejoría del 16% respecto a su desempeño en enero. Facebook retiró el 26% de los contenidos señalados; de ellos, el 79% fue gestionado mediante la vía de verificador de confianza. Por último, Youtube removió el 9% de los mensajes notificados, de los cuales el 80% respondió también a notificaciones vía trusted flagger, según describió el Observatorio.

Oberaxe resaltó la actividad del sistema FARO, una herramienta basada en inteligencia artificial destinada al filtrado y análisis de odio en redes sociales. El sistema identificó un total de 37.477 comentarios discriminatorios en febrero, representando un aumento del 6,2% respecto al mes precedente, reportó el organismo.

En lo referente al contenido de los mensajes analizados, Oberaxe identificó que el 50% hacía referencia a cuestiones de inseguridad ciudadana, atribuyendo a personas extranjeras hechos agresivos o delictivos. Esta cifra marcó un descenso de cuatro puntos porcentuales respecto a enero, aunque el Observatorio advirtió sobre el empleo de argumentos vinculados a la seguridad ciudadana para nutrir discursos xenófobos y racistas y reforzar prejuicios basados en información falsa que incide en la opinión pública.

El ámbito deportivo ocupó el 20% de la conversación digital analizada en el boletín, con un incremento de 3 puntos respecto al mes anterior. Entre los acontecimientos destacados, Oberaxe citó el partido entre Real Madrid y Benfica, interrumpido tras la activación del protocolo antirracista por insultos al jugador Vinicius. El organismo señaló que esta situación incentivó una oleada de mensajes de odio, sumándose a los comentarios que generaron publicaciones vinculadas con Lamine Yamal y el Ramadán.

El Observatorio también monitorizó el tratamiento de los mensajes respecto a la expulsión de colectivos extranjeros y el llamamiento a la violencia, resaltando que pese a que la proporción de llamados a expulsión alcanzó el 7% y los incitadores de violencia el 3%, el grueso de los mensajes registrados en redes sociales sigue recayendo sobre la estigmatización y amenaza percibida de determinados colectivos.

Según publicó Oberaxe, la instrumentalización del debate público —ya sea por medidas regulatorias en materia migratoria o discusiones asociadas a símbolos religiosos como el burka— se refleja de manera nítida en el volumen y la dirección de los discursos negativos, especialmente en el contexto del Ramadán, periodo en el que se ha registrado un notorio repunte de la hostilidad en redes hacia personas musulmanas.