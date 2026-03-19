Tamara Falcó revela el "milagro" que obró su reconciliación con Íñigo Onieva: "Intercedió ese santo"

Durante la fiesta de 80 años de la abuela de Íñigo Onieva, Tamara Falcó recibió una estampita de San Expedito, considerado patrono de causas urgentes. De acuerdo con el medio El Periódico, la marquesa de Griñón afirmó que esa señal coincidió con un momento decisivo en su reconciliación con Onieva, quien interpretó el hecho como un milagro y un indicio espiritual que propició su nueva oportunidad como pareja. La celebración familiar sirvió de escenario para una experiencia que influyó en la decisión de ambos de retomar su relación, tras varios meses de distanciamiento a raíz de una infidelidad ocurrida en septiembre de 2022.

Durante su participación en el programa 'Ex. La vida después', conducido por Ana Milán y transmitido por la cadena Cuatro, Tamara Falcó compartió detalles inéditos sobre el proceso emocional que la llevó a perdonar a Íñigo Onieva. Según publicó El Periódico, la marquesa explicó que durante Nochebuena experimentó una profunda paz que la motivó a dejar atrás el resentimiento. “Ese día sentí una paz, como en la canción ‘Noche de paz’, y supe que era momento de dejar ir”, relató. Falcó contó que, a pesar de mantener bloqueado a Onieva en su teléfono móvil, seguía recibiendo mensajes suyos en momentos de añoranza, hecho que calificó como inexplicable y cargado de significado espiritual.

El medio El Periódico detalló que antes del reencuentro, la pareja había mantenido varias conversaciones y atravesado momentos de emotividad, lo que preparó el terreno para el perdón. Tamara Falcó manifestó el deseo de asistir junto a Íñigo Onieva a la misa del gallo, como un símbolo de reconciliación y búsqueda de calma espiritual. Al comunicar esta intención, él le advirtió que la familia tenía previsto celebrar el cumpleaños de la abuela, quien fue la encargada de entregar la mencionada estampita de San Expedito, gesto que ambos interpretaron como un mensaje divino.

En la charla con Ana Milán, Falcó también hizo referencia al momento en que Onieva se presentó en la casa de Isabel Preysler, madre de Tamara, la noche de Nochebuena. “Fue un milagro que no le pegara mi cuñado”, bromeó, marcando el tono reflexivo y distendido con que narró los acontecimientos. De acuerdo con El Periódico, la marquesa calificó la presencia de Onieva y la aceptación de la familia como parte de una secuencia de hechos que atribuye a la intervención espiritual.

El testimonio de Falcó también abordó aspectos de su vida personal relacionados con la fe. Ana Milán le preguntó sobre el significado de la religión en su vida y sobre la reacción de su madre tras su conversión al cristianismo. La marquesa relató que Isabel Preysler, conocida figura pública, mostró sorpresa ante la decisión de su hija, quien en un ambiente familiar donde se vivía la religiosidad a distancia y donde Miguel Boyer, su padrastro, era ateo, encontró resistencia inicial. “Lo llevaba fatal al principio”, declaró Tamara Falcó sobre la posición de su madre, citada por El Periódico.

La conversación reveló que el entorno cercano de Isabel Preysler sugería que el acercamiento de Tamara a la religión sería pasajero, debido a que los amigos de la madre recalcaron su liberalidad y la distancia previa con la práctica religiosa. Tamara Falcó recordó que el proceso de reconversión tuvo como punto de partida la intervención de su padre, Carlos Falcó. Según consignó El Periódico, él la invitó a una librería antes de pasar dos semanas en el campo sin conexión a Internet. En ese contexto, Tamara seleccionó una Biblia que, según sus palabras, apareció bajo una luz especial entre los estantes y representó el inicio de un periodo de intensas lecturas y búsqueda de sentido personal.

La marquesa detalló que ese interés creciente por la religión derivó en un viaje a Jerusalén junto a su padre. Esta experiencia, narrada durante la entrevista y reportada por El Periódico, marcó un punto de inflexión decisivo en la vida de Tamara Falcó, consolidando su compromiso espiritual y su relación con las creencias cristianas.

El papel de la espiritualidad en la dinámica personal y de pareja de Tamara Falcó ocupó gran parte de la conversación televisiva, situando los elementos simbólicos y religiosos como catalizadores de cambio y reconciliación tras eventos conflictivos. La empresaria y personalidad televisiva enfatizó que la fe representa confiar en lo inmaterial y en una lucha constante entre el bien y el mal, afirmando que solo pudo experimentar el amor pleno tras su acercamiento a Jesús, tal como lo publicó El Periódico.

El testimonio integra aspectos de fe, experiencias familiares y episodios de conflicto y perdón, enmarcados por la referencia recurrente a símbolos religiosos y a momentos interpretados como señales providenciales. La interacción con el presentador y la valoración pública de su proceso personal componen el retrato de un trayecto vital marcado tanto por instancias de crisis como por la búsqueda de sentido dentro de la religiosidad y las relaciones familiares, según lo detalló El Periódico.