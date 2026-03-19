Agencias

Chipre quiere negociar "el estatus y futuro" de las bases del Reino Unido en su territorio

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente de Chipre, Níkos Christodoulídis, mostró este jueves en Bruselas su intención de negociar "el estatus y el futuro" de las bases militares del Reino Unido en su territorio, una vez que haya cesado la guerra contra Irán y las hostilidades en Oriente Medio.

"Cuando la situación en el Oriente Medio haya terminado, vamos a tener una discusión abierta y franca con el gobierno británico", sostuvo Christodoulídis a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea en la capital belga.

Preguntado por los periodistas, el mandatario chipriota aseveró que cuentan con "un enfoque claro con respecto al futuro de las bases británicas" y añadió que no iba detallar más su posición al respecto porque no quiere "negociar públicamente".

En este sentido, añadió que tienen "algunas ideas" al respecto, algunas de las cuales, dijo, discutió en la noche del miércoles con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, con quien departió sobre la situación en la región.

"Hay algunas iniciativas por parte de las Naciones Unidas, principalmente en el aspecto humanitario de la región", manifestó.

Christodoulídis aseveró que está "preocupado con la región" y aseguró que se mantiene en contacto con todos los líderes "desde el Golfo, Líbano, Jordania o Egipto" y que la prioridad ahora debe ser "tener una iniciativa para la desescalada".

"Este es el aspecto más importante en este momento. Y es algo que vamos a discutir en el Consejo Europeo. Qué papel puede desempeñar la Unión Europea en la desescalada", explicó.

Chipre se ha visto salpicada por la expansión del conflicto en Oriente Medio desencadenado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán, después de que el pasado 3 de marzo se registrara un ataque con drones contra la base británica de Akrotiri.

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