BBVA espera que la CNMC imponga unos 'remedies' similares a las fusiones de Caixa y Unicaja

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, considera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impondrá unos 'remedies' (compromisos y/o condiciones) a su proyecto de fusión con Banco Sabadell similares a los que se decidieron en los dos procesos de fusión recientes en el mercado español, la fusión de CaixaBank con Bankia y de Unicaja con Liberbank. "Con arreglo a los precedentes, esperamos un abanico similar de 'remedies' del realizado en esas dos transacciones y, en estos momentos, básicamente estamos trabajando en ellos", ha indicado Genç durante su intervención en el XV Encuentro Financiero organizado por 'Expansión' y KPMG. Ambos procesos de adquisición se aprobaron en primera fase en su momento, lo que para el consejero delegado también supone un argumento a favor de que en esta ocasión pasará lo mismo. Para BBVA, esto es un paso lógico, debido a que la CNMC usará la misma metodología y el banco resultante de la adquisición de Sabadell no será más grande que el de la fusión de CaixaBank con Bankia. La CNMC decidió aprobar la operación de Caixa con una serie de compromisos respecto a determinados códigos postales donde el banco quedaría en situación de monopolio. Entre los compromisos se encontraban no abandonar dichos municipios, mantener condiciones a ciertos clientes y ofrecer sus productos en condiciones iguales o no peores, entre otros. En el caso de Unicaja y Liberbank, obligó al banco andaluz a informar sobre cambios en condiciones cuando un cliente de Liberbank traspasado a Unicaja tuviera condiciones comerciales menos ventajosas. Asimismo, en determinados códigos postales Unicaja se comprometió a ofrecer sus productos en condiciones no peores al quedarse en situación de duopolio. Respecto al estado actual del proceso, el CEO ha afirmado que la previsión de BBVA es que se apruebe en primera fase por los precedentes pero, en todo caso, cree necesario dejar trabajar a las instituciones. "Estamos en modo de espera", ha afirmado. "Respetamos completamente lo que decida la autoridad, son muy detallados y muy técnicos", ha agregado. Durante su intervención, el CEO ha insistido en los argumentos de BBVA de que la fusión con Sabadell es una operación "de manual", porque ambas entidades son muy complementarias. Asimismo, ha detallado que tiene sentido, porque ayudará a diluir los gastos fijos de tecnología sobre una base mayor de clientes. Genç ha ahondado en la idea de que están abiertos a trabajar con el Gobierno para aliviar "cualquier preocupación" que les pueda suscitar la fusión. Y ha recordado que el acuerdo será bueno para España al permitir que el banco fusionado preste 5.000 millones de euros adicionales cada año. Preguntado por la situación de México, el ejecutivo ha afirmado que existe cierta volatilidad con la divisa mexicana en este momento, pero que es algo que "sucede después de cada elección". También ha puesto en valor la fortaleza de México como economía por su coste de manufactura, que es ya inferior al de China.

