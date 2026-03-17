'Cholo' Simeone: "Lo mejor sería poder marcar para llevar al Tottenham a una situación más incómoda"

La atención de Diego Pablo Simeone en la antesala del duelo de vuelta ante el Tottenham Hotspur recayó sobre algunos de los futbolistas clave de su plantilla, como Julián Álvarez, que está a punto de alcanzar los 100 partidos oficiales con el Atlético de Madrid, y el portero Juan Musso, que se perfila como titular ante la ausencia de Jan Oblak. Según publicó la agencia Europa Press, el técnico argentino ponderó el aporte y el rol de estos jugadores en un enfrentamiento determinante por los octavos de final de la Liga de Campeones, donde su equipo arrastra una desventaja de tres goles tras el 5-2 en el partido de ida en el Riyadh Air Metropolitano.

Tal como detalló Europa Press, Simeone expresó en rueda de prensa desde el Tottenham Hotspur Stadium la estrategia que considera imprescindible para el Atlético de Madrid en este partido: "Lo mejor sería poder marcar para obviamente llevarlos a ellos a una situación más incómoda", haciendo referencia a la necesidad de convertir goles rápido ante el conjunto inglés. El entrenador remarcó la importancia de afrontar el partido "en el lugar donde está" y reconoció que el contexto exige a su equipo asumir riesgos ofensivos para revertir el marcador global.

El medio Europa Press reportó que el entrenador argentino pidió mantener la intensidad y la propuesta competitiva que caracteriza al Atlético de Madrid, señalando la continuidad de un estilo que ha definido los últimos años del club. Simeone destacó: "Nosotros intentamos seguir jugando el partido que empezamos jugando en el Metropolitano. Y a partir de ahí, con diferentes situaciones que aparecerán dentro del partido, tendremos que generar lo que queremos hacer". Subrayó la necesidad de adaptarse sobre la marcha a las circunstancias del juego, insistiendo en la importancia de "llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño".

Acerca del rival, Simeone pronosticó que el Tottenham "jugará con la intensidad que tienen en su casa, con el entusiasmo de la gente que jugará desde el inicio y con todo lo que representa la Champions para sus hinchas", según consignó Europa Press. Respecto a la tendencia de encuentros con muchos goles en esta edición del torneo, el técnico manifestó que no centra su análisis en la cantidad de goles para calificar a un equipo como ofensivo o defensivo. "Yo creo que un equipo intenta ser lo más completo posible. Y a partir de la contundencia que tenga defensiva o ofensiva en el equipo, lo logra ser o no lo logra ser", afirmó.

Consultado por la inminente cifra histórica de Julián Álvarez, Simeone reiteró su confianza en el delantero. Según recogió Europa Press, el entrenador señaló: "Saben lo que confío y creo en el futbolista que tenemos y esperemos que pueda continuar muchos años acá y haciendo muchos más partidos de los que cumplirá mañana". Respecto a los objetivos de la temporada, Simeone fue escueto: "La realidad la tenemos en nuestra mente y nosotros somos los artífices de nuestra realidad".

En relación a la portería, Europa Press precisó que el técnico consideró a Juan Musso como posible titular ante la baja de Jan Oblak. Simeone resaltó la integración de Musso tanto en el vestuario como en la dinámica del equipo: "Es un futbolista y una persona que ha entrado muy bien en el grupo y en el equipo, y ojalá que pueda seguir manteniendo el nivel que está teniendo porque lo necesitamos de esa manera". Valoró también el desempeño de los porteros suplentes de Oblak en los últimos años y afirmó sobre Musso: "Juan está rindiendo como se lo ve y estamos muy contentos con su trabajo".

En su repaso a los futbolistas que ganaron protagonismo, Simeone también se refirió a Marcos Llorente. El entrenador señaló, según Europa Press, que Llorente "es importante en cualquier partido, no solamente contra equipos ingleses". El técnico repasó la evolución del jugador desde su llegada al club hasta consolidarse como titular: "Ha empezado, él que se acuerda, ni siquiera yendo al banco cuando recién llegó; trabajó, tuvo paciencia, compitió y demostró que estaba preparado para hacer este paso enorme que fue haciendo año tras año, sobre todo desde el año que terminamos ganando la Liga hasta hoy. Y está siendo un jugador importantísimo dentro del grupo que tenemos".

Europa Press concluyó que la postura de Simeone apunta a reforzar la identidad competitiva del Atlético de Madrid y a confiar en la capacidad de sus jugadores clave, mientras enfrenta el reto de superar la diferencia de tres goles ante el Tottenham Hotspur en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.