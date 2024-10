Migrante de Senegal denuncia su "frustración" para lograr reunir a su familia en España: "Es complicado"

Makane, migrante de 33 años de Senegal y residente en España, ha denunciado su "frustración" para lograr reunir a su familia en España, un proceso que ha tildado de "complicado", tras más de cuatro meses de espera después de presentar su solicitud. "Es una situación frustrante. Yo vivo en España, soy un padre soltero, trabajador y tengo todas las cargas encima. La verdad, es que me vendría bien tener el apoyo de mi madre o de mi mujer para ayudar sobre todo a mi hijo, de seis años", lamenta en una entrevista a Europa Press. El senegalés también cuenta que en junio presentó toda la documentación para lograr reunir a su familia en España y que cumple todos los requisitos. Sin embargo, critica que aún nadie le ha comunicado si los documentos que ha aportado son válidos y si la información es correcta. Además, explica que contactar con la administración por teléfono es "complicado" y que, después de quedarse en ocasiones una hora en espera, no obtiene respuesta. Por su parte, Serifou, beneficiaria de protección internacional, lleva más de diez años en España y tardó ocho en poder traerse a sus dos hijos menores desde Costa de Marfil. "Me costó mucho poder reunir todos los documentos, porque eran muchos y tenía que traducir todo al español", recuerda. Makane y Serifou han sido asesorados por Accem sobre la documentación, requisitos y forma de presentar la solicitud de la reagrupación familiar. En el caso de la marfileña, es la ONG quien presentó la solicitud ante la Oficina de Asilo. Además también envió la documentación a las diferentes embajadas españolas en las que se tramitan los visados. En este sentido, la ONG explica a Europa Press que a lo largo del año suele ayudar a alrededor de 100 personas que solicitan reagrupación familiar. Asimismo, la coordinadora del Servicio Jurídico en Accem, Judith García, expone que estas personas tardan un año y medio de media en poder reunirse con sus familiares. "Hay algunos que se retrasan bastante más y otros que a lo mejor en seis meses salen favorables y pueden reunirse", agrega. En esta misma línea, ha reclamado medios disponibles para el estudio de estas solicitudes para que estas puedan responderse más rápidamente. También ha pedido un "esfuerzo extra" por flexibilizar los criterios que se tienen en cuenta o las exigencias de documentación. "Hay veces que la coordinación entre los diferentes actores que intervienen en los trámites y en la coordinación también hace que se retrasen un poquito los tiempos", cuenta. La normativa española de extranjería recoge el derecho de las personas extranjeras residentes legalmente en España a reagrupar a sus familiares. Los familiares susceptibles de reagruparse con el extranjero residente en España son el cónyuge o la persona con la que el reagrupante mantenga una relación de afectividad análoga a la conyugal; los hijos del extranjero residente y del cónyuge o pareja, incluidos los adoptados; otros menores o incapaces extranjeros; y los ascendientes del extranjero residente, de su cónyuge o pareja de hecho.

