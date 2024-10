Macron recomienda la suspensión de los envíos de armas a Israel para terminar con la guerra de Gaza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha abogado este sábado por la suspensión de los envíos de armamento a Israel como medida de presión para que el Gobierno israelí suspenda su campaña militar en Gaza. Macron ha realizado estas declaraciones en una entrevista concedida a la emisora France Inter donde ha denunciado que el Gobierno israelí parece estar haciendo caso omiso a los esfuerzos de mediación de la comunidad internacional. "Condenamos con la mayor firmeza el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Pero tiene que hacerlo como una democracia, respetando el derecho Internacional y Humanitario". "Contra el terrorismo no se lucha sacrificando a una población civil", ha añadido el mandatario antes de lamentar que "Israel no está escuchando, y eso representa un problema ahora y para la seguridad futura de los israelíes". En este sentido, y en un mensaje velado a EEUU, principal proveedor de armas a Israel, el presidente francés ha propuesto la suspensión de los envíos. "La prioridad es que dejemos de entregar armas que están siendo empleadas para llevar a cabo los combates en Gaza", ha indicado el mandatario. Finalmente, y en lo correspondiente a la situación en Líbano, donde Israel ha comenzado una invasión del sur del país contra las milicias de Hezbolá, Macron ha pedido "el pueblo libanés no acabe sacrificado" en este conflicto. "Líbano no puede convertirse en una nueva Gaza", ha declarado el presidente francés, antes de insistir en la necesidad de que el Gobierno libanés, ahora mismo en funciones y sin presidente desde hace dos años, acabe restituido como órgano ejecutivo de pleno derecho a través de la celebración de nuevas elecciones.

