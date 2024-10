El Colegio de Arquitectos repasa en una muestra más de 30 años de trabajo de la ONG Arquitectura Sin Fronteras

La sala del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba acoge hasta el día 22 de octubre la exposición 'Love is in the AID' que repasa más de 30 años de trabajo de la ONG Arquitectura Sin Fronteras (ASF) en América Latina, África y España, de manera que a través de 12 fotografías de gran formato, la ONG ilustra la labor que realizan con el objetivo de "mejorar la habitabilidad de todos los ciudadanos del mundo, especialmente los más desfavorecidos". Según destacan desde la institución colegial, el trabajo de Arquitectura Sin Fronteras desde el año 1992 está dirigido a ellos, construyendo espacios inclusivos, equitativos y sostenibles. Lo hacen acompañando a las comunidades y a las personas en sus propios procesos de transformación. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas. El acceso es libre. Esta actividad forma parte de los actos en torno al Día Mundial de la Arquitectura, que se celebra el primer lunes del mes de octubre, programados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. Desde la ONG resaltan que ejemplos de mejoras socio-educativas en Nicaragua; promoción de la accesibilidad en Mozambique; refuerzo de los recursos en Haití, y la defensa del derecho a la tierra en Guatemala son sólo algunos de los procesos participativos liderados por ASF que se pueden ver en esta colección de imágenes de gran formato, reunidas por primera vez, con ocasión del 30 aniversario de la ONG. El título de la exposición 'Love is in the AID' pone el foco en el acompañamiento a los titulares de derechos, los procesos participativos de las intervenciones y en la fuerza del trabajo colectivo y transformador de las comunidades. Colaborando mano a mano, se alcanzan metas comunes que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de otras personas. Como explica la presidenta de ASF, Lucía García-Cernuda, "en el centro de las intervenciones están las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad". "Trabajamos codo con codo con esas personas titulares de derechos, acompañándolas en su proceso de formación y empoderamiento y fomentando su participación proactiva en todas las fases de los proyectos, desde la identificación hasta la ejecución y su posterior evaluación", subraya. Además, apunta que "gracias a todas las personas involucradas en los proyectos, es posible cumplir con el compromiso adquirido con la construcción de hábitats dignos en África, América Latina y España". De esta forma se ha conseguido, a lo largo de estos 30 años, "promover la educación inclusiva, la igualdad de género, la salud, el saneamiento, las infraestructuras y la vivienda".

