Al menos 18 detenidos en manifestaciones contra la guerra en Israel

Al menos 18 personas han sido detenidas en manifestaciones celebradas este sábado en Israel contra la guerra con Irán, según ha informado la Policía, que ha dispersado estas protestas.

La mayoría han sido detenidos corresponden a Tel Aviv, donde han sido arrestadas trece personas, mientras que las cinco restantes fueron detenidas en Haifa. También ha habido manifestaciones en Jerusalén y Beersheba, informa el diario 'The Times of Israel'.

Es la primera convocatoria de manifestaciones contra la guerra contra Irán desde el inicio de los bombardeos, el pasado 28 de febrero, en la que participa la oposición política de forma más amplia, ya que hasta ahora las protestas habían sido convocadas por activistas de izquierda.

En Haifa se han concentrado un centenar de personas con banderas israelíes y cánticos contra la guerra. "Millones de niños crecen en refugios", denunciaba una de las pancartas. La Policía ha declarado ilegal la concentración cuando los asistentes han intentado cortar el tráfico de una calle.

También ha habido concentración en Tel Aviv, en la plaza Habima, a pesar de que había sido declarada ilegal por la normativa de estado de guerra que limita las concentraciones en el exterior a 50 personas.

"Tras una evaluación con un representante del Mando para el Frente Interior se ha concluido que había un riesgo real para la vida humana y en consencuencia la Policía ha ordenado disolver", ha explicado la Policía.

Uno de los detenidos sería Ayman Odeh, diputado árabe-israelí, que habría sido objeto de una intervención policial a pesar de que goza de inmunidad parlamentaria.