Detenido el ministro jefe del estado de Jíber-Pajtunjua, destacado líder opositor de Pakistán

El ministro principal del estado paquistaní de Jíber-Pajtunjua Ali Amin Gandapur, uno de las máximos representantes de la oposición al Gobierno del país, ha sido detenido este sábado por su presunta implicación en un caso de contrabando de armas y alcohol, en el marco de un repunte de la tensión política que ha llevado al Ejército a desplegarse en varios puntos de Pakistán. Un tribunal de Islamabad había ordenado esta mañana el arresto del político tras ausentarse de la vista sobre el caso prevista este sábado sobre el caso en cuestión, debido precisamente a que Gandapur se encuentra en la capital paquistaní liderando una nueva protesta contra el Gobierno para exigir la excarcelación del ex primer ministro y gran líder opositor del país, Imran Jan. Horas antes, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, había avisado de la toma inminente de medidas drásticas contra Gandapur si no daba "marcha atrás en su ambición de asaltar la capital". Finalmente, y según ha podido confirmar el diario paquistaní 'Dawn', Gandapur ha sido detenido durante una operación de la Policía, que ha irrumpido en la sede del Ejecutivo del estado en la capital del país, donde se encontraba el político. Gandapur llegó al poder en este estado, limítrofe con Afganistán, tras ganar las últimas elecciones como independiente, si bien estaba afiliado al principal partido de oposición del país, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), que lidera Imran Jan. Los candidatos del partido tuvieron que presentarse por separado después de que las autoridades electorales del país prohibieran su comparecencia al encontrar irregularidades en su proceso de primarias. Estos acontecimientos tienen lugar tras la orden del Gobierno paquistaní --emitida a primera hora del viernes-- de suspender los servicios de telefonía móvil e Internet en la capital ante la protesta convocada por el partido de Jan; concentraciones que podrían repetirse este sábado en el bastión del partido, la ciudad de Lahore erivan del ultimátum de dos semanas emitido el mes pasado por la oposición para exigir la excarcelación del mandatario y el fin de la, aseguran, persecución política de la que está siendo objeto por el actual Gobierno. El PTI, en su cuenta de la red social X, ha denunciado la operación policial para detener a Gandapur como "un flagrante abuso de poder, profundamente vergonzoso que plantea serias preocupaciones sobre el estado de anarquía en Pakistán". "Después de no haber sido incapaces de impedir que la gente llegara a Islamabad, ahora han recurrido a la detención de un ministro principal en funciones de un estado. Los que ocupan instituciones clave están decididos a llevar al país hacia la anarquía, únicamente para conservar su poder ilegítimo, sin darse cuenta del daño irreparable que están infligiendo a Pakistán", ha añadido el partido.

