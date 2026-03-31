Mueren cuatro soldados israelíes en enfrentamientos en el sur de Líbano

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, jefe del Partido Sionista Religioso, afirmó que, al finalizar la actual campaña militar en Líbano, Israel contará con una "nueva frontera de seguridad" en el río Litani. Esta declaración llega en medio de una ofensiva terrestre israelí que ya ha llevado a algunas de sus tropas hasta la orilla sur de ese río, lo que ha provocado inquietud en Beirut por el posible cambio en los límites territoriales. Según informó el medio original, la presencia militar y los bombardeos han dejado más de mil doscientos muertos en territorio libanés, cifra basada en reportes oficiales de las autoridades del país árabe.

De acuerdo con la información publicada, el Ejército israelí detalló este martes la muerte de cuatro de sus soldados durante enfrentamientos en el sur del Líbano. Con este anuncio, la cifra de militares israelíes fallecidos en la actual ofensiva e invasión, que se desarrolla entre la frontera compartida y el río Litani, se eleva a nueve. El objetivo oficial de la operación consiste en debilitar al partido-milicia chií libanés Hezbolá, aunque el gabinete de Benjamin Netanyahu ha aprovechado las acciones para encaminar una reivindicación territorial sobre la franja que llega hasta el Litani.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a tres de los soldados muertos: el capitán Noam Madmoni, de 22 años, y los sargentos Ben Cohen y Maxim Entis, ambos de 21 años. Sobre el cuarto fallecido no se han entregado detalles, mientras que las FDI explicaron que solo se ha recibido autorización para revelar las identidades de los tres militares mencionados.

La ofensiva terrestre israelí hasta el río Litani, una región que tradicionalmente ha marcado la separación geográfica entre el sur de Líbano y el resto del país, ha alarmado a autoridades y sectores políticos en Beirut. Según consignó el medio fuente, el reciente avance militar intensificó el temor a potenciales anexiones de territorio en un área que ha sido objeto de disputas históricas y que investigaciones anteriores habían señalado como zona de interés estratégico para Israel por su relevancia geopolítica.

Además de los fallecidos, el balance de las FDI reportado por el medio original incluye tres militares heridos, uno de ellos en estado grave. Los otros dos, un soldado y un reservista, presentan lesiones de carácter moderado.

Hasta el momento, el número de víctimas mortales en Líbano, consecuencia tanto de la incursión terrestre como de los bombardeos realizados por Israel en diversas zonas, ha superado los 1.200 fallecidos, según la última actualización proporcionada por autoridades libanesas y recogida por el medio citado. Este saldo de víctimas refleja la magnitud del conflicto y la escala de los enfrentamientos a lo largo de la zona limítrofe y en particular en los alrededores del mencionado río, donde se concentran buena parte de los operativos israelíes.

El desarrollo de estos acontecimientos ocurre en un clima de elevada tensión, con acusaciones mutuas entre los bandos enfrentados y advertencias internacionales sobre el riesgo de una ampliación del conflicto. La declaración de Smotrich sobre la frontera en el Litani representa un posicionamiento político y estratégico que influye directamente en la percepción y las reacciones de las autoridades libanesas, quienes observan con preocupación las maniobras militares y la posibilidad de que la actual ofensiva derive en cambios significativos de la línea fronteriza.