UE impondrá aranceles de hasta 45% a vehículos eléctricos procedentes de China

(Bloomberg) -- La Unión Europea votó el viernes a favor de imponer aranceles de hasta el 45% a los vehículos eléctricos procedentes de China, en una medida que podría aumentar las tensiones comerciales con Pekín, según personas familiarizadas con el proceso.

La Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, puede proceder ahora a aplicar los aranceles, que durarían cinco años, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato. Diez Estados miembros votaron a favor de la medida, mientras que Alemania y otros cuatro votaron en contra y 12 se abstuvieron.

La decisión de la UE se produce después de que una investigación descubriera que China subvencionaba injustamente a su industria. Pekín niega esa afirmación y ha amenazado con imponer sus propios aranceles a los sectores lácteos, del brandy, porcino y automovilístico de Europa.

El bloque está intentando activamente reducir su dependencia de China y el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi advirtió el mes pasado que “la competencia patrocinada por el Estado chino” era una amenaza para la UE que podría dejarla vulnerable a la coerción. La UE, que el año pasado realizó intercambios comerciales con China por €739.000 millones (US$815.000 millones), se mostró dividida sobre la conveniencia de seguir adelante con los aranceles.

La UE y China seguirán negociando para encontrar una alternativa a los aranceles. Las partes están estudiando si se puede llegar a un acuerdo sobre un mecanismo para controlar los precios y los volúmenes de las exportaciones en lugar de los aranceles.

La Comisión Europea ha dicho en repetidas ocasiones que cualquier alternativa a los aranceles tiene que tener unos requisitos estrictos, incluida la alineación con las normas de la Organización Mundial del Comercio, abordar el impacto de las subvenciones de China y ser algo que la UE pueda supervisar para comprobar su cumplimiento.

Las nuevas tasas arancelarias llegarán hasta el 35% para los fabricantes de vehículos eléctricos que exporten desde China. Los nuevos aranceles se sumarían a la tasa existente del 10%.

Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos tendrán que decidir si absorben los aranceles o suben los precios, en un momento en que la ralentización de la demanda en su país está reduciendo sus márgenes de ganancia. La perspectiva de los aranceles ha llevado a algunos fabricantes de automóviles chinos a plantearse invertir en fábricas en Europa, lo que podría ayudarles a esquivar los aranceles.

Los aranceles adicionales ya han frenado el impulso de los fabricantes chinos de automóviles en Europa, cuyas ventas se desplomaron un 48% en agosto hasta alcanzar su nivel más bajo en 18 meses. La región es un destino deseable para los fabricantes del país porque los vehículos eléctricos se venden en cantidades relativamente elevadas y a precios mucho más sólidos que en otros mercados de exportación.

El porcentaje de automóviles eléctricos vendidos en la UE fabricados en China pasó de alrededor del 3% a más del 20% en los últimos tres años. Las marcas chinas representaron alrededor del 8% de esa cuota de mercado, mientras que las empresas internacionales que exportan desde China, incluida Tesla Inc., acapararon el resto.

Aun así, el aumento de los aranceles de Europa tendrá un “impacto menor” en los fabricantes chinos, porque la región representa solo una fracción de sus ventas totales, según Kevin Lau, analista de Daiwa Securities. Europa aportó entre el 1% y el 3% de las ventas totales de BYD Co., Zhejiang Geely Holding Group Co. y SAIC Motor Corp. en los cuatro primeros meses de este año, estimó.

Mientras que Bruselas ha buscado la igualdad de condiciones para las empresas europeas, los fabricantes de automóviles alemanes están preocupados por un contragolpe que podría exacerbar los desafíos que ya están teniendo en su mercado más importante a nivel mundial. Mercedes-Benz Group AG y BMW AG presionaron a Berlín para que votara en contra el aumento de los aranceles e instaron a la UE a negociar con Pekín.

Los fabricantes de automóviles alemanes, incluidos Volkswagen AG, Mercedes y BMW, serían los más afectados en un conflicto comercial, ya que China representaba aproximadamente un tercio de sus ventas de automóviles en 2023.

