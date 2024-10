El equipo jurídico de Bárbara Rey asegura que está trabajando en las demandas

Bárbara Rey está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida tras ver como su hijo le traicionaba vendiendo unas fotografías en las que salía besándose con el Rey Juan Carlos I... pero eso no es todo, ahora han salido a la luz unos audios de la vedette con el monarca. En mitad de la tormenta, la madre de Sofía Cristo ha dejado claro que el único camino que va a tomar es el de la justicia ya que confía plenamente en ella y espera que su hijo pague por todo lo que le está haciendo. Hemos podido hablar con las abogadas de Bárbara y nos han asegurado que la vedette no le teme a nada tras salir sus audios con el rey Juan Carlos: "No, no, para nada". En cuanto a si irán hacia adelante con las demandas interpuestas por la vedette y su hija Sofía hacia Ángel Cristo JR., nos comentaban que actualmente "estamos trabajando". Sin embargo, no desvelan cual será su siguiente paso: "No vamos a hacer ningún comentario, de verdad, ninguno. Cuando se hayan tomado decisiones, no os preocupéis que os enteraréis de todo. Ahora mismo no".

