Omar Sánchez da una lección a Anabel Pantoja tras negarle el saludo: "Le deseo lo mejor"

A pocas semanas de convertirse en madre de su primera hija junto a David Rodríguez, Anabel Pantoja ha vivido este miércoles un momento 'tierra trágame' al encontrarse de frente con su exmarido Omar Sánchez en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en el arranque de la nueva edición de Gran Canaria Swin Week en Las Palmas. Un momento incómodo grabado por las cámaras de Europa Press en el que la influencer, en lugar de saludar con normalidad al surfero con el que compartió 4 años de su vida y del que se separó en enero de 2022 tan solo 4 meses después de su boda, optaba por ignorarle, girar la cara y pasar de largo, como si no lo hubiese visto o no le conociese. Un tenso reencuentro público sobre el que Anabel ha preferido no decir nada, pero tras el que Omar ha dado una lección a la sobrina de Isabel Pantoja. "No sé, ¿lo vieron ustedes?" ha reaccionado con una sonrisa a la pregunta sobre el desplante de la influencer al evitar saludarle, asegurando que a pesar de todo él "le deseo lo mejor, siempre lo he dicho" a su exmujer. "Imagínate, le he dado lo mejor vivir en Canarias, pues, mejor imposible" ha añadido, dejando en el aire cómo se sintió al ver de nuevo a su exmujer y que ella ni siquiera le dijese 'hola'. Muy discreto, Omar ha dejado claro que a pesar de su separación de Anabel "no voy a hablar de la familia Pantoja, nunca he hablado y no voy a hablar de ahora", evitando así revelar qué le parecen las últimas polémica protagonizadas por Isabel Pantoja, a la que ha asegurado que también desea "siempre, siempre lo mejor". Una aparente tranquilidad ante las cámaras tras el desplante de su exmujer que se desmoronaba al volver a su casa, cuando compartía un revelador storie en redes sociales confesando que "necesitaba llegar, ponerme los cascos y dar un paseo por la avenida para desconectar". ¿Por lo tocado que se ha quedado tras su reencuentro con Anabel?

