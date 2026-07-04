José Manuel Albares: "Vamos a estar al lado del pueblo de Venezuela tanto tiempo como sea necesario"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este sábado que ya son 34 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela, 140 en paradero desconocido y 11 localizados "desgraciadamente bajo los escombros", y ha comprometido el apoyo de los servicios de cooperación españoles "al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario".

En un acto en la localidad lucense de A Fonsagrada, el ministro ha recordado que "el sufrimiento del pueblo" de Venezuela "también golpea evidentemente a los españoles", y ha trasladado sus condolencias "a los familiares y amigos de esos 34 españoles ya fallecidos", así como a los que todavía buscan a sus seres queridos.

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"Ahí está la solidaridad de España, de la Agencia Española de Cooperación, nuestros rescatistas y del hospital de campaña de la Agencia de Cooperación desplegado" en la zona, ha dicho el ministro, que ha comprometido que los efectivos españoles van a "estar al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario, mientras haya la esperanza de rescatar a una sola persona con vida".