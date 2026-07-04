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José Manuel Albares: "Vamos a estar al lado del pueblo de Venezuela tanto tiempo como sea necesario"

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El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este sábado que ya son 34 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela, 140 en paradero desconocido y 11 localizados "desgraciadamente bajo los escombros", y ha comprometido el apoyo de los servicios de cooperación españoles "al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario".

En un acto en la localidad lucense de A Fonsagrada, el ministro ha recordado que "el sufrimiento del pueblo" de Venezuela "también golpea evidentemente a los españoles", y ha trasladado sus condolencias "a los familiares y amigos de esos 34 españoles ya fallecidos", así como a los que todavía buscan a sus seres queridos.

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"Ahí está la solidaridad de España, de la Agencia Española de Cooperación, nuestros rescatistas y del hospital de campaña de la Agencia de Cooperación desplegado" en la zona, ha dicho el ministro, que ha comprometido que los efectivos españoles van a "estar al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario, mientras haya la esperanza de rescatar a una sola persona con vida".

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