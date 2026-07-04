De Miñaur, en octavos por cuarta vez

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El australiano Alex de Miñaur disipó las dudas que se encontró en el segundo set ante el estadounidense Zachary Svajda y sacó adelante el compromiso de tercera ronda en cuatro mangas (6-2, 5-7, 6-2 y 6-4) para alcanzar por cuarta vez en su carrera los octavos de final de Wimbledon.

El jugador de Sydney, quinto favorito, se medirá en el siguiente tramo, con el reto de igualar su mejor registro en un Grand Slam, los cuartos de final, contra el vencedor del duelo entre el ruso Karen Khachanov y el italiano Flavio Cobolli.

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El australiano, que tardó dos horas y cuarenta minutos en cerrar su triunfo, se dejó un set ante el empuje de Svajda y ya ha mejorado el papel que hizo en Roland Garros donde se estancó en el tercer tramo. En este 2026 el tenista de origen uruguayo y español ganó su undécimo título en Rotterdam tras ganar al canadiense Felix Auger Aliassime.

"Es un gran jugador y seguro que pronto le vemos en un puesto mucho mejor en el ránking. Tiene una de las mejores derechas en carrera que he visto en el circuito y una gran facilidad para golpear la pelota", dijo De Miñaur sobre Svajda que aspiraba a igualar su mejor papel en Londres, los octavos de final.

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"Intentaré estar el máximo tiempo posible en Wimbledon", confió el australiano que posee dos títulos en hierba", en Easbourne en 2021 y Bolduque en 2024. EFE