Borrell alega que la carta de México a España no se contestó para "evitar polémicas inútiles"

El que fue Ministro de Asuntos Exteriores español y ahora Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha explicado que la carta enviada por México en 2019 en la que se exigían disculpas a España por las violencias durante la colonización, no se contestó para "evitar polémicas inútiles y una escalada de la confrontación dialéctica con un país hermano". Así lo ha reconocido este jueves durante la conferencia de prensa ofrecida en el Foro La Toja, en O Grove (Pontevedra), donde será galardonado con el Premio Jospe Piqué. "Yo era el Ministro de Asuntos Exteriores de España cuando llegó la carta. Así que si hay un responsable de que no se contestase, no fue el Rey, como le he oído a algún diputado. El Rey es políticamente irresponsable", ha recordado. En esta línea, ha remarcado que la política exterior la marca el Gobierno "y yo era parte". Se hizo así, ha continuado, "con la mejor intención de evitar polémicas inútiles y la escalada de una confrontación dialéctica con un país hermano como es México". "Y ese es el mensaje que le he pasado a mis interlocutores mexicanos, en los que he visto una absoluta disposición a superar este problema, reforzar lazos y trabajar por un futuro común", ha destacado. Antes de las preguntas a periodistas, durante su intervención, Borrell, que ha asistido a la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le ha trasmitido sus "mejores deseos" en su nuevo mandato.

Compartir nota: Guardar