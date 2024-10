Afines a Evo Morales ven "racismo" en el retiro de estatus de refugiado decidido por Milei

La Paz, 2 oct (EFE).- Los parlamentarios afines al expresidente y líder del oficialismo de Bolivia Evo Morales (2006-2019) consideraron este miércoles que el Gobierno de Javier Milei actuó con "racismo" y "discriminación" al retirar el estatus de refugiado del que el exmandatario gozaba desde 2019.

"Es un hecho de discriminación y de racismo de parte del gobernante del hermano país de Argentina. Pienso que está dejando desamparado (a Evo Morales), está vulnerando derechos fundamentales", dijo a los medios el diputado del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) Renán Cabezas.

Cabezas, que pertenece al ala oficialista 'evista' o afín a Morales, aseguró que el exmandatario obtuvo el estatus de refugiado en Argentina tras el "golpe de Estado" que el MAS sostiene que hubo en el país en 2019.

"Y su vida todavía corre peligro en este momento porque el Gobierno de Luis Arce hace lo mismo que hacía (la presidenta interina) Jeanine Áñez (2019-2020) y todavía con mayor intensidad", sostuvo.

"Qué podemos esperar de un Gobierno racista, clasista, que odia al movimiento indígena, a la clase campesina", señaló por su parte el senador 'evista' Leonardo Loza.

Loza, que representa al movimiento cocalero en el Parlamento, consideró que el Gobierno de Milei "a espaldas del pueblo argentino, está buscándose enemigos por todo lado, no sólo con Bolivia, sino con diferentes países".

El líder de la bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, afín al presidente Luis Arce, señaló que "es una decisión autónoma del país vecino".

"Evo Morales no está siendo perseguido políticamente por ningún Gobierno. Por lo tanto considero que no tiene ningún sentido que esté asilado", señaló Mercado, quien también consideró que cuando una persona está asilada, no retorna a su país como hizo el exgobernante a fines de 2020.

Arce y Morales están distanciados desde 2021 por diferencias en el manejo del Estado que se acentuaron ante la necesidad de renovar la directiva nacional del MAS y la anunciada nueva candidatura del expresidente que promueven sus seguidores para las elecciones generales de 2025.

Para el diputado José Ormachea, de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), es "histórico" que un país vecino reconozca "que Evo Morales es un criminal, un dictador, un terrorista, un corrupto y un fraudulento".

También afirmó que es probable que este caso "vaya a tener consecuencias también" para el expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023), quien, según Ormachea, vulneró las normas argentinas al haber dado "privilegios" a Morales, como permitirle "deliberar políticamente" mientras estuvo refugiado allí.

El peronista Alberto Fernández concedió el refugio a Morales, con quien tenía buenos vínculos, a finales de 2019, luego de que el líder boliviano abandonara su país en medio de una convulsión política por las denuncias de un fraude electoral a su favor en los comicios generales de ese año, luego anulados.

El Ministerio de Justicia de Argentina informó este miércoles en un comunicado "que cesó el estatus de refugiado otorgado" a Morales.

También señaló que ese estatus "fue utilizado indebidamente como herramienta política" por el expresidente argentino Fernández, "omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece" la ley argentina de reconocimiento y protección a los refugiados.

Además indicó que "Morales llegó a Argentina tras huir de Bolivia en 2019 luego de intentar perpetuarse en el poder mediante un fraude electoral" y fue recibido "con privilegios injustificados, pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él, entre ellas corrupción, fraude electoral y persecución política de opositores". EFE