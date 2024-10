Salen a la luz las declaraciones en las que Gabriela Guillén confirma que Bertín Osborne ya conoce a su hijo

Hace unos días Gabriela Guillén sorprendía a propios y a extraños revelando que Bertín Osborne ya conocía a su hijo. Unas declaraciones que publicaba en exclusiva la revista 'Diez minutos' y a las que el cantante reaccionaba confesando, con una sonrisa, que el niño "se parece muchísimo" (a él, se sobreentiende). Y cuando creíamos que la relación entre la esteticien y el artista había mejorado y la polémica que han protagonizado desde que el pasado diciembre nacía el pequeño había llegado a su fin, la paraguaya negaba la mayor a '¡Hola!' y desmentía que Bertín hubiese conocido al bebé: "Sé cuál es la verdad y dista mucho de lo que se está diciendo. Yo puedo decir que conozco a Brad Pitt o Angelina Jolie... Lo conozco, claro, pero por fotos. Así cualquiera, ¿no? Eso no es conocer" sentenciaba. Pues bien, ahora ven la luz las declaraciones en las que, sin entrar en detalles, Gabriela desvelaba que el presentador sí conoce a su hijo. "Sí, sí, sí" confirmaba con una sonrisa cuando le preguntábamos que después de decir que el niño era muy guapo es porque entendíamos que el cantante ya había visto de alguna manera al pequeño, sino en persona, sí por fotos. Además, lanzaba un mensaje a Bertín asegurando que "cuando él quiera" se produciría un acercamiento por el bien de su hijo: "Bueno, cuando él quiera. Él sabe dónde vivo. Cuando quiera, cuando esté preparado para aceptarlo, pues mira, cuando quiera. Por mi hijo todo es posible. No tener una relación con él, sino llevarnos bien como dos personas adultas. Por él sí" expresaba. "No te puedo decir más. Es que las cosas todo con el tiempo se va calmando, pero te digo que seguramente por el niño pues lo mejor para todos es que llevarnos bien" añadía conciliadora y sin ocultar que le encantaría tener una buena relación con su expareja. "No sé si algún día. O sea, yo no cierro las puertas, tampoco estoy loca por... No, yo estoy centrada en mi hijo y todo lo que le haga feliz se tendrá que hacer y ya el tiempo lo dirá" zanjaba, sin decartar que en un futuro les veremos juntos con su bebé. Cambiando de tema, mucho se ha hablado del bautizo del menor. Y es que aunque Gabriela negó que se hubiese celebrado en mayo, la periodista Adriana Dorronsoro se ha reafirmado en su información insistiendo en que la ceremonia tuvo lugar en una finca de Cáceres hace 5 meses y sin la presencia de Bertín. Algo que la modelo sigue negando: "No voy a decir nada al respecto. La información que se dio es falsa, es mentira lo que he dicho y no sé por qué sacaron una información así". "No es nada lo que se ha dicho. Ya os enteraréis, ya os enteraréis" ha zanjado, sin entrar en detalles.

