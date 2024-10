Mar Flores da la cara por Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: "Yo los amo, estoy feliz de que trabajen y vivan su vida"

La polémica no cesa en torno a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. A pesar de que la hija de Terelu Campos ha negado por activa y por pasiva los rumores de crisis que les han perseguido en las últimas semanas, sus recientes imágenes discutiendo en plena calle mientras paseaban a su perro han provocado que se siga insistiendo en que su relación no es tan idílica como presumen en redes sociales a dos meses de convertirse en padres de su primer hijo. Mientras la nieta de Teresa Campos ha salido al paso de las especulaciones y ha aclarado que su pelea -que ella define como "una conversación normal"- se debió a que su novio es "antimedicamentos" y aunque se encontraba mal prefería no tomar nada para el dolor, Mar Flores no ha dudado en sacar la cara por su hijo y su nuera y revelar lo orgullosa que está de ellos. Confirmando que Carlo y Alejandra están grabando su propia docuserie -un proyecto del que ellos se niegan a dar ningún detalle- la modelo ha confesado que "estoy feliz de que ellos trabajen, vivan su vida, hagan lo que quieran. Yo los amo". "Ellos son dos personas independientes, pero no voy a hablar nada. No me sigáis. Ya está, dejadme en paz" ha añadido molesta por las preguntas de la prensa sobre el nuevo proyecto de su hijo. Además, ha querido dejar claro que no hay "ninguna polémica" porque Carlo no asistiese a su desfile en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid: "Mi hijo pobre no llegó, ¿qué polémica?". "Que no hay nada que aclarar. Querida, yo entiendo tu trabajo. Entiéndeme que como persona yo quiero tener una vida mucho más low. Yo trabajo y vivo mucho más low. Lo que hagan otras personas es de otras personas. Pero tenéis que entender que, igual que yo respeto lo vuestro, respetad lo mío por favor. Vengo de un entrenamiento agotada, hecha polvo, me vienes a decir las polémicas de mi hijo. Mi hijo no llegó, no pudo ir porque está trabajando" ha zanjado.

Compartir nota: Guardar