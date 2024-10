GVC Gaesco ve en las bajadas de tipos el "gran catalizador" a favor de las 'small-caps' de EEUU y Europa

La gestora GVC Gaesco ha considerado que las bajadas de los tipos de interés ya en marcha por parte de los principales bancos centrales, como el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, servirán de "gran catalizador" para el impulso de las pequeñas cotizadas ('small caps', en la jerga) de sendas regiones. Así lo han expresado sus gestores de los fondos de 'small caps' de Europa y Estados Unidos, Jaume Puig y Pol Companys, que además han apuntado que, pese a comportarse bien este segmento en 2023, se han quedado rezagadas respecto al comportamiento de las grandes acciones, con brechas que oscilan entre el 30% y el 70%. Companys ha explicado que ha habido una gran concentración del mercado en torno a valores como las 'Siete Magníficas'; en parte también por el impacto y auge de los fondos cotizados (ETF), que no invierten en fundamentales de empresas, sino que replican índices y se guían por el sentir del mercado. En consecuencia, los expertos de esta casa han señalado que el sentimiento inversor "siempre es importante" y que la bajada de tipos puede ser un "gran catalizador para que las 'small caps' recuperen terreno". Sobre su tesis de inversión, han expresado que se trata, por tanto, de estudiar los fundamentales de las empresas (cuentas, barreras de entrada, etc.) y, de manera más particular, han señalado la importancia de la idea de la popularidad creada por Roger G. Ibbotson y que se construye mediante distintas métricas, como las apariciones en los medios. Este académico, que llegó a fundar una gestora, sostiene que "los títulos de pequeña capitalización menos populares tienen mayor rentabilidad y menor volatilidad", una máxima que también guía a los gestores de pequeñas cotizadas de GVC Gaesco. Ligado a esto, han puesto el ejemplo de la estadounidense Nikola para rehuir de la popularidad: "Era una empresa que llegó a valer más de 6.000 millones; que no tenía ni ventas, simplemente tenía un prototipo y un proyecto de un camión eléctrico [...] ahora está prácticamente quebrada", ha apuntado Companys. A propósito del fondo de GVC dedicado a cotizadas europeas de pequeño tamaño, Puig ha detallado que no compran empresas que valgan más de 2.000 millones de euros, aunque sí una vez en cartera superan ese importe las pueden mantener, como dan fe las Melexis, Trigano o Motor Oil. Siguiendo con las participadas, se observa que la mitad pertenecen a los sectores de industria y consumo discrecional y se ubican la mayoría en Italia y Alemania, que suman 30 compañías, en tanto que España aporta ocho entidades al fondo. En ese sentido de movimientos dentro del mercado español, figuran compras como la hotelera Mélia y ventas parciales como Talgo. Por su parte, Companys ha reseñado que el fondo de 'small-caps' de Estados Unidos tiene exposición directa a la economía estadounidense, pues sólo el 20% de los beneficios proceden de fuera, en tanto que ha puesto el ejemplo de Franklin Electric, proveedor del sector de electricidad y energía, como compañía en cartera. "Es una empresa que tiene una posición de solvencia muy fuerte, poca deuda, márgenes saludables, crecimiento en ventas, aunque no extraordinario, pero va creciendo cada año, con una capitalización de 4.000 millones", ha enumerado Companys en contraposición a la mencionada empresa Nikola. En un plano más amplio sobre el estado de las economías que rema a favor de la inversión, Puig ha comentado que las familias siguen gastando y consumiendo, un dato que se ve acompañado por las tasas de paro en mínimos históricos ambos lados del Atlántico.

