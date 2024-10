VÍDEO: El PSOE rechaza los ataques de Maduro a Feijóo y Ayuso, y recuerda que también Zapatero salió en defensa de Aznar

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha expresado su "rechazo absoluto" a los ataques del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra los dirigentes del PP Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, y ante la pretensión del PP de que el Gobierno replique, ha recordado que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ya salió en su día en defensa de su antecesor José María Aznar y ahora es "vapuleado por la derecha". Maduro calificó a Ayuso de "falangista" y acusó a Feijóo de ser un "ladrón vinculado al narcotráfico", ante lo cual el PP pidió una respuesta por parte del Gobierno, recordando al reacción diplomática española cuando el argentino Javier Milei cuestionó a la esposa del presidente Pedro Sánchez. En rueda de prensa en el Congreso, Patxi López ha mostrado su "rechazo absoluto" ante las palabras de Maduro, y ha añadido que, si ha habido un presidente que ha defendido a otro no siendo de su partido "ha sido el hoy vapuleado por la derecha Zapatero, defendiendo a Aznar". "La dignidad acompaña más a Zapatero que a otros", ha deslizado. EL PP CREE QUE ALBARES "CALLA Y OTORGA" Previamente, durante su rueda de prensa el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha criticado al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por el "fracaso" del Gobierno en política exterior y por "callar y otorgar" cuando presidenta de México y el "dictador" de Venezuela "ofenden" a líderes con cargos institucionales de nuestro país. "Hoy toma posesión la nueva presidenta de México, que se estrena en el cargo ofendiendo a nuestro jefe del estado y este fin de semana pudimos oír al dictador Nicolás Maduro, injuriar al líder de la oposición española, a la presidenta de una comunidad autónoma española y al propio presidente electo de su país, exiliado en España", ha señalado. Ante esto, el portavoz 'popular' ha censurado a Albares por convocar una declaración institucional "de emergencia" por las declaraciones del presidente argentino Javier Milei sobre la esposa del presidente Pedro Sánchez y sin embargo ante estos ataques no ha hecho "ni un solo pronunciamiento". "Un ejemplo más de que para este Gobierno lo prioritario son los problemas personales de Sánchez y no el respeto a las instituciones del estado", ha sentenciado Tellado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/909758/1/psoe-rechaza-ataques-maduro-feijoo-ayuso TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

