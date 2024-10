Petro destaca antes de la toma de posesión de Sheinbaum que el M19 "ha dado dos presidentes" en Latinoamérica

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha destacado que la guerrilla colombiana del M-19 --en la que militó el propio mandatario-- "ha dado dos presidentes" en Latinoamérica tan solo unas horas antes de la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. "Mañana pues se reemplaza el Gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia fue miembro del M-19, es decir que para quienes no quieren dos tazas, ahora el M-19 me ha dado dos presidentes en América Latina", ha asegurado Petro en declaraciones recogidas por la cadena de televisión colombiana Noticias Caracol. Poco antes, Sheinbaum ha publicado en su cuenta de la red social X un listado con hasta 35 nuevos nombramientos de su nuevo gabinete, si bien no ha confirmado nuevos ministros. Durante la misma jornada, Sheinbaum ha asegurado que su Gobierno va "a hacer un cambio muy importante a partir de enero" en el que algunos de los actuales componentes del nuevo gabinete "irán a otro" puesto, según ha recogido el diario mexicano 'La Jornada'. Además, ha prometido disminuir "todavía más" los gastos de los diferentes ministerios, a los que se les aplicará también cambios en su estructura orgánica para que puedan "funcionar mejor con los nuevos programas".

Compartir nota: Guardar