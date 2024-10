La Coalición de Creadores difundirá en sus redes sociales una campaña de Cultura contra la piratería

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos se ha sumado a la campaña que el Ministerio de Cultura ha lanzado para la defensa de los derechos de propiedad intelectual con el mensaje 'Accede a los contenidos de forma legal y segura', entre cuyos lemas están 'Me gusta, no pirateo', 'Soy fan, no pirateo'. De esta forma, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), la Sociedad de Artistas Intérpretes Ejecutantes de España (AIE), la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y sus proyectos Platino EducA, Platino EmpleO y Platino Crowdfunding, la Federación Gremio de Editores de España (FGEE), la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), los Productores de Música de España (Promusicae) y la entidad de gestión AGEDI, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), difundirán este mensaje a través de sus más de 65 redes sociales. "Esta iniciativa del Gobierno trata de concienciar al conjunto de la población española acerca de la relevancia social, cultural, económica y laboral de los derechos de propiedad intelectual en nuestra sociedad y fomentar su respeto, así como el acceso legal y seguro a contenidos artísticos, culturales, periodísticos y deportivos, protegidos por la propiedad intelectual", ha explicado en un comunicado la Coalición. En este sentido, valora "muy positivamente" una campaña que considera "necesaria y urgente, dado el perjuicio económico, laboral y social que el acceso a contenidos ilegales provoca en un sector tan estratégico como el cultural". La campaña del Ministerio de Cultura, impulsada por la Subdirección General de la Propiedad Intelectual, se compone de varias piezas gráficas que se difundirán a través de redes sociales. Persigue, con un mensaje "sencillo y claro", hacer énfasis en la importancia del respeto de los derechos de propiedad intelectual "reflejando la gran cantidad de tipos de obras y prestaciones desde la literatura o el cine hasta las imágenes, los videojuegos, la prensa o la música que pueden ser vulnerables e incluye referencias directas a la necesidad de que su consumo sea legal y seguro", según ha apuntado.

Compartir nota: Guardar