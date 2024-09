Threads prueba una opción para compartir la ubicación en las publicaciones

Threads está comenzando a probar una nueva función con la que los usuarios podrán compartir su ubicación mediante una etiqueta en las publicaciones de forma similar a Instagram, lo que permitirá mostrar información como, por ejemplo, el nombre de la ciudad, un restaurante o un museo. La red social de 'microblogging' continúa agregando nuevas funciones de cara a mejorar la experiencia de los usuarios en la 'app', para lo que planea permitir compartir más información en las publicaciones de cara a fomentar la interacción entre usuarios, en este caso, con etiquetas de ubicación. Así, Threads ha comenzado a probar una opción para compartir la ubicación en las publicaciones de la red social, de forma similar a como ya se permite en Instagram, lo que facilita mostrar datos y contenido relacionado con ciudades, lugares emblemáticos o locales concretos, como restaurantes. Tal y como han señalado algunos usuarios, que han tenido acceso a esta nueva función, y han recogido medios como The Verge y Engadget, esta herramienta no comparte la ubicación exacta del usuario en un mapa, si no que permite agregar información aproximada a la ubicación, relacionada con el contenido que se esté publicando y desde dónde se esté compartiendo. Es decir, al clicar en la opción para añadir una ubicación, la 'app' muestra una lista de lugares cercanos en tiempo real entre los que se puede escoger una ubicación para etiquetar. Igualmente, los usuarios pueden introducir el nombre de un lugar manualmente y escoger entre las opciones disponibles. Asimismo, según detalla Threads en la información de esta función, Meta también utilizará la función de compartir la ubicación para personalizar el contenido y mostrar a los usuarios publicaciones más relacionadas sobre los lugares etiquetados. Sin embargo, se trata de una opción que se puede desactivar en cualquier momento desde los ajustes. Con todo ello, se ha de tener en cuenta que se trata de una opción en pruebas y, por tanto, solo está disponible para un grupo reducido de usuarios. De hecho, según han detallado desde The Verge, se trata de una función que se ha identificado en la 'app' para dispositivos con sistema operativo iOS, sin embargo, no se ha encontrado en la versión para navegadores de escritorio.

