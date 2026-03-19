Qatar da por controlados dos de los tres fuegos declarados en la zona industrial de Ras Lafan

Las autoridades de Qatar ha dado por controlados "completamente" dos de los tres incendios declarados este miércoles en la zona industrial del complejo de gas natural licuado de Ras Lafan, tras un ataque con misiles perpetrado por Irán, del cual la empresa petrolera QatarEnergy ha confirmado daños "considerables".

"La Defensa Civil ha logrado controlar por completo dos de los tres incendios que se han producido en la zona industrial de Ras Laffan, sin que se hayan registrado heridos", ha confirmado el Ministerio del Interior catarí en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

Por su parte, ha agregado esa misma cartera, el Grupo de Explosivos de las Fuerzas de Seguridad Interior se encarga de gestionar "cualquier elemento peligroso", al tiempo que continúan las operaciones de enfriamiento y aseguramiento de los lugares afectados.

En la madrugada de este jueves, QatarEnergy ha explicado que "varias" de sus instalaciones de gas natural licuado han sido blanco de ataques con misiles, derivándose de ellos "incendios de gran magnitud" y "daños adicionales considerables". Todo ello, más allá del previo ataque contra el complejo industrial de Ras Lafan, que ya había provocado daños "importantes".

Para hacer frente a esta coyuntura, han sido desplegados "inmediatamente" equipos de respuesta de emergencia para "contener los daños resultantes", sin que, ha subrayado la petrolera, "se hayan registrado víctimas".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Qatar ha condenado "enérgicamente" los ataques iraníes contra instalaciones energéticas en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, perpetrados en "los últimos dos días", tachándolos de "flagrante violación del Derecho Internacional", así como de una "grave amenaza para la seguridad energética global, la navegación y el medio ambiente".

"El Ministerio de Exteriores afirma que los brutales ataques de Irán contra países de la región han cruzado todas las líneas rojas al atacar a civiles, bienes civiles e infraestructuras vitales, subrayando la necesidad de evitar que la región sufra las consecuencias de estos ataques injustificados y de trabajar hacia la desescalada para restablecer la seguridad y la estabilidad regional e internacional", ha insistido la cartera en un comunicado.