Mueren tres mujeres en Cisjordania por el impacto de un proyectil lanzado desde Irán

Al menos tres personas han muerto y otras ocho han resultado heridas, todas mujeres, después de que un proyectil lanzado este miércoles desde territorio iraní haya caído sobre una localidad cercana a Hebrón, en Cisjordania.

La Media Luna Roja Palestina ha anunciado el balance de víctimas en un comunicado difundido en redes sociales en el que ha indicado que sus equipos han acudido con cinco ambulancias hasta el municipio de Beit Aua, donde han hallado "varias heridas y víctimas mortales a consecuencia del impacto directo" del proyectil.

Al hilo, la organización ha precisado un balance inicial con "tres víctimas mortales evacuadas y trasladadas al hospital gubernamental de Dura" y "ocho heridas, entre graves y moderadas". De estas, una persona "ha recibido reanimación cardiopulmonar en el lugar de los hechos", mientras que otra ha sufrido "la amputación de una mano y un hombro", por lo que ha sido trasladada al hospital Al Ahli.

Asimismo, la Media Luna Roja Palestina ha afirmado que sus equipos "han enfrentado dificultades significativas y grandes obstáculos para llegar al lugar del incidente debido al cierre de las puertas de hierro que dan acceso a la zona de Beit Aua", un "cierre forzoso" que, ha lamentado, "ha retrasado la llegada de las ambulancias, obligándolas a tomar rutas alternativas más largas y difíciles, lo que ha impactado directa y críticamente el tiempo disponible para rescatar a los heridos".

"La asociación reitera su demanda de que se establezcan corredores humanitarios seguros y se garantice la libertad de circulación del personal médico, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario", ha manifestado, subrayando "la necesidad de que la potencia ocupante (Israel) cumpla con sus responsabilidades facilitando las operaciones de rescate y absteniéndose de obstaculizarlas".

El proyectil ha caído sobre un salón de belleza femenino situado cerca de una vivienda en Beit Aua, mientras que algunos fragmentos han caído en distintas partes de la Gobernación de Hebrón, incluida la homónima ciudad y Deir Samet, apunta la Defensa Civil Palestina.

Las tres mujeres constituyen las primeras víctimas mortales en territorio palestino a causa de ataques de Irán, que responde a la ofensiva sorpresa lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.