Agencias

Un ataque ucraniano deja al menos un muerto y dos heridos en Sebastopol, Crimea

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Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas en la madrugada de este jueves a causa de un bombardeo ucraniano en Sebastopol, en la península de Crimea, según han informado las autoridades prorrusas de este territorio anexionado por Moscú.

"Como resultado del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Sebastopol, un hombre que se encontraba en una vivienda particular en una urbanización ha fallecido", ha informado en redes sociales el gobernador prorruso de Sebastopol, Mijaíl Razvozaev, que ha añadido que "dos personas han resultado heridas, ambas con lesiones moderadas".

El balance de víctimas ha llegado fruto de un bombardeo en el que, según el dirigente local, "las fuerzas de defensa aérea y la Flota del Mar Negro han repelido el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania", derribando "un total de 27 drones".

Con todo, además del fallecimiento y los dos heridos, el Servicio de Rescate municipal ha informado de múltiples incendios en edificios residenciales, viviendas particulares, vías públicas y zonas de vegetación, además de daños en apartamentos y coches, todo ello atribuido a "restos" de los drones derribados, según Razvozaev.

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