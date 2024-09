Santaolalla pisará por primera vez la ópera de Dubái para presentar su vida con "ronroco"

Isaac J. Martín

El Cairo, 30 sep (EFE).- El reconocido músico argentino Gustavo Santaolalla pisará por primera vez el próximo sábado la ópera de Dubái para presentar su vida con el "ronroco" y mostrar que sigue viva su conexión con el público de todas las edades, algo con lo que está muy "entusiasmado", señala en una entrevista a EFE.

En el marco de su gira internacional para celebrar los 25 años de su álbum 'Ronroco', el protagonista es el instrumento homónimo del folclore andino que "de alguna manera traje al mundo, porque no lo conocía nadie", afirma en una charla telefónica tras su paso por España y camino de Turquía antes de aterrizar en Emiratos Árabes Unidos.

"Estoy muy entusiasmado de poder ir a Dubái, que sólo he estado de paso. Y poder tocar ahí en el teatro, que es un teatro hermoso", asevera sobre la ópera de Dubái, cuya temporada de este año se inauguró hace apenas dos semanas bajo la dirección artística del superintendente italiano Paolo Petrocelli.

El álbum tiene 38 años, ya que antes de su publicación hace un cuarto de siglo, estuvo 13 años ideando las canciones que resuenan con su instrumento y que ahora tiene la oportunidad de plasmar en un "espectáculo donde todo esté basado en ese mundo", el del "ronroco".

Santaolalla, de 73 años, lleva seis décadas en los escenarios y no ha dejado de conectar con un público que se ha llegado a emocionar a través de los videojuegos, ya que ha creado la banda sonora de la saga de 'The Last of Us' -que posteriormente se hizo serie-, uno de los trabajos más celebrados de su carrera.

En Oporto, donde se agotaron las entradas en la primera parada de esta gira, "la respuesta de la gente fue increíble", lugar donde vio cómo se juntaban muchos jóvenes porque lo conocen gracias a esta saga, así como de otras bandas sonoras de películas.

De hecho, el compositor y productor ha ganado dos Óscar por las películas 'Brokeback Mountain' y 'Babel', en 2006 y 2007, respectivamente.

Precisamente en 'Babel' toca el oud -el laúd árabe-, un instrumento que le encanta, pero que no ha tenido mucho tiempo para usarlo, dice.

"Después de los dos Óscar y de todas las cosas, siempre sigo haciendo proyectos y aventurándome", afirma, y en referencia a 'The Last of Us' tuvo claro que, pese a ser "pésimo jugando" a la videoconsola, buscaba que algún día "se hiciera un juego que conectara emocionalmente con el jugador, y que no fuera solamente combate y supervivencia, sino hacer algo emotivo y con una buena historia". Y lo logró.

Antes de pisar un escenario de Emiratos, estuvo en Kuwait en el festival del cómic de 2019 en el que dio un pequeño concierto para presentarse ante un público nuevo, pero que "ya eran sus seguidores y con los que tiene una buena conexión", algo que espera encontrar en Dubái, explica.

A Santaolalla no paran de salirle proyectos para trabajar en ellos: musicales, partituras para versiones de películas y documentales, como el de 'Norita', sobre la vida de la activista argentina por los derechos humanos y cofundadora de la organización Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, estrenado este mes.

Pese a llevar viviendo años en Estados Unidos, nunca ha dejado de estar involucrado con temas de América Latina, incluida su Argentina natal, la cual vive "un momento realmente muy difícil con un Gobierno despiadado" del político ultraliberal Javier Milei.

"Es tremendo, viste la cultura. Es lo primero que atacan siempre porque la cultura y el arte es lo que nos permite mantener nuestra sanidad", sentenció. EFE

(recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22065580, 22065578 y otros)