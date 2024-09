ONG piden "vías legales y seguras" tras el naufragio de El Hierro para que los mares dejen de ser "fosas comunes"

Las ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem han pedido "vías legales y seguras" para que los mares dejen de ser "fosas comunes", tras el naufragio de El Hierro, en el que han muerto nueve personas y 48 han desaparecido. En este sentido, el coordinador de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha reivindicado en declaraciones a Europa Press que los mares dejen de ser "fosas comunes" y ha pedido trabajar "cada vez más en escalar las posibilidades de que las vías legales y seguras hagan que la gente no se siga jugando la vida en el mar". Asimismo, ha mostrado su "consternación" por la tragedia migratoria ocurrida en la madrugada del sábado en aguas cercanas a El Hierro. "Es la mayor tragedia humanitaria que hemos vivido en las costas canarias, al menos que nos conste", lamenta. En esta misma línea, ha alertado de que "la mayor parte" de las personas que desaparecen en la ruta por vía marítima hacia Canarias, son los que "nadie ve", ni se sabe que se han producido, por lo que no se puede verificar ese fallecimiento, esa desaparición. Sobre la ruta canaria, añade que se trata de un trayecto "letal", que es "estructural", que tiene "mayor o menor intensidad", pero que "es insoportable con respecto a las personas que fallecen y pierden la vida". "Y no deja de ser sino el símbolo de esa desesperación de los que no tienen ni vías seguras, ni vías legales, y se ven obligados a lanzarse al mar desesperados, intentando buscar un espacio seguro", destaca. Por su parte, Accem ha recalcado en declaraciones a Europa Press que España y la Unión Europea que "tienen la obligación de acoger y apoyar a las personas que necesitan acogida". "Reclamamos que haya vías legales y seguras para que no se vean obligadas a emprender peligrosas rutas migratorias, como la canaria, en la que miles de personas se dejan la vida cada año", subraya. La ONG también ha mostrado toda su "solidaridad" con las familias de las personas que han perdido la vida en el naufragio de El Hierro. "La ruta canaria se consolida como la más mortífera para llegar a la Unión Europea. Miles y miles de personas se juegan la vida ante la falta de vías legales y seguras para llegar a territorio europeo en buscar de la seguridad que no tienen en sus países de origen", apunta. ACCEM ALERTA SOBRE LA SITUACIÓN "INSOSTENIBLE" DEL SAHEL Y MALI Además, tilda la situación global de "convulsa" y expone que "nadie se juega la vida si no hay un motivo de fondo". "Las personas que llegan a nuestros países lo hacen huyendo de conflictos armados, situaciones de inestabilidad política y social o persecución por diferentes motivos (razones de género, opinión u orientación sexual, entre otras). La situación de países del Sahel Occidental, como Mali, de donde procede la mayoría de personas que llegan a Canarias actualmente, es insostenible para muchas personas, con un conflicto armado que se prolonga desde hace más de una década", afirma. El cayuco naufragado la pasada madrugada en la isla de El Hierro llevaba dos días sin agua y sin comida, lo que llevó a sus ocupantes a tener que beber agua salada, generando así una situación de desespero que contribuyó a que cundiera el pánico en el momento de ser rescatados, provocando el vuelco de la embarcación y el posterior fallecimiento de nueve personas y la desaparición de otras 48. En lo que va de año, han entrado de forma irregular a España 37.970 migrantes, un 49,1% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando arribaron 25.471 personas. En este tiempo, han entrado a Canarias 26.758, un 85,1% más que en 2023.

Compartir nota: Guardar