Marinero de Salvamento Marítimo sobre el naufragio de El Hierro: "Lo raro es que no haya habido más accidentes"

El delegado sindical de CGT y marinero de Salvamento Marítimo en Canarias, Manuel Capa, ha alertado de que "lo raro es que no haya habido más accidentes", como el ocurrido en la madrugada del pasado sábado en El Hierro, donde fallecieron nueve personas y casi medio centenar se encuentran desaparecidas cuando estaban siendo rescatadas, ante la cantidad de servicios de rescate que llevan a cabo. "Cada vez que salimos a navegar es un follón porque terminamos nerviosos. No sabes lo que te vas a encontrar. En invierno, porque la meteorología es mala. En verano, porque hace bueno y (los rescates) son de forma continua y, al final, son más servicios, con lo cual hay más probabilidad de accidentes. Lo raro es que no haya habido más accidentes antes en nuestras aguas", ha asegurado Capa en declaraciones a Europa Press. En el caso del cayuco naufragado en El Hierro, en el que han fallecido nueve personas y han desaparecido otras 48, llevaba dos días sin agua y sin comida, lo que llevó a sus ocupantes a tener que beber agua salada. Esta situación de desesperación contribuyó a que cundiera el pánico en el momento de ser rescatados. En este sentido, Capa ha explicado que los migrantes que llegan a España por vía marítima se suelen poner "nerviosos" al ser rescatados. "Llevan varios días navegando en una embarcación donde están todos hacinados, con frío, con sol, con falta de agua, falta de comida, cansancio... En el momento en el que ven un barco que los va a rescatar es la salvación para ellos", relata. También alerta de que "muchas veces" las pateras que rescatan "casi vuelcan", como ha ocurrido en El Hierro. "Nos ocurre muchas veces que casi vuelcan. De hecho, a nosotros este mes, casi nos ha pasado con una patera de madera en Lanzarote. Porque era más pequeña, la gente fue ágil y se movió rápido hacia nuestro lado, y entonces equilibraron pero, si no, se nos hubiese volcado", ha añadido. Asimismo, ha precisado que cuando los migrantes que llegan en embarcaciones suben de forma "descontrolada" al barco de rescate, "no da tiempo a que se vayan reubicando a la gente" y la patera acaba volcando. En cuanto a la posibilidad de encontrar a las personas desaparecidas por el naufragio en El Hierro, Capa ha explicado que "no se sabe" dónde van a aparecer y ha destacado que hay "mucha profundidad" en la zona, así como corrientes submarinas que pueden arrastrar a los migrantes. Por otro lado, ha manifestado que existe "un porcentaje muy alto" de menores entre los migrantes que está rescatando Salvamento Marítimo en Canarias. Así, ha añadido que estos tienen "una constitución muy avanzada", y que, aunque midan 1,80 y pesen 90 kilos, "son niños". Por último, respecto al personal de Salvamento Marítimo en Canarias, Capa ha recalcado que están "muy cansados" debido a la crisis migratoria que vive el archipiélago, con llegadas de migrantes de forma irregular "todos los días". "No sabemos lo que nos vamos a encontrar en cada servicio. Estamos cansados físicamente, psicológicamente, y luego cansados también de los engaños que tenemos por parte de la empresa, que nos están tomando el pelo", afirma. También explica que buscan refuerzos para "minimizar los tiempos de exposición, con refuerzos lógicos".

