Marc Casadó: "Este escudo merece dar el máximo"

El jugador del FC Barcelona Marc Casadó aseguró que el escudo del club blaugrana "merece" que todos los jugadores den el máximo en cada partido y, tras perder contra Osasuna y teniendo en cuenta que cayeron ante el Mónaco en el estreno en la 'Champions', el joven centrocampista aseguró que quieren ganar este martes al Young Boys para dar una alegría rápida a la afición. "Hay muy buena plantilla, que es verdad que es joven y muchos estamos empezando en el fútbol profesional. Pero la plantilla es muy buena y todos tenemos ambición por ganar partidos y títulos. Este escudo merece dar el máximo y lograr el mayor número de títulos posibles", manifestó el canterano en rueda de prensa. "El equipo está con ganas de darle la vuelta a la derrota en la 'Champions' (en Mónaco), hay que dar el cien por cien en cada partido, hay que dar la mejor versión para darle la primera victoria en esta competición a la afición", se sinceró. En este sentido, asegura que el vestuario tiene ganas de volver a la 'Champions' y de sumar los primeros puntos. "El equipo tiene ganas de debutar en casa en la 'Champions', tenemos que hacer un buen papel para ilusionar a la afición y el equipo tiene ganas de hacerlo", reconoció. "El equipo tiene muchas ganas de ganar le primer partido en 'Champions', la derrota ante Osasuna no fue algo normal y no gusta a nadie, pero estamos trabajando cada día para dar el cien por cien y ganar y esperamos que así sea mañana", reiteró. No obstante, a nivel personal y en muchos de los jóvenes, el cambio de categoría en apenas unos meses ha sido "notable". "Subir tantas categorías de repente marca la diferencia. El equipo nos ha ayudado mucho a todos los jóvenes, nos dan confianza para hacerlo bien. Es más fácil jugar al lado de jugadores de nivel mundial como Pedri o Raphinha, que te facilitan todo", aportó. En cuanto a Hansi Flick, aseguró que es un entrenador "muy cercano". "Transmite mucha confianza a todos y tiene a toda la plantilla enchufada. Tenemos claro qué hacer en cada partido, es importante para sacar buenos resultados", argumentó. "Flick me ha ayudado mucho a empezar a jugar partidos en el primer equipo, me da mucha confianza para jugar. Me dice muy claro lo que tengo que hacer y me ayuda a sacar lo mejor de mí en el campo. Le estoy muy agradecido por esto", añadió. "Al lado de esta increíble plantilla es más fácil jugar, intento adaptarte a cada partido y a cada situación para hacerlo lo mejor posible", reconoció. Para Casadó, el inminente regreso al equipo de Frenkie de Jong, con Flick anunciando que podría jugar ya ante el Young Boys unos minutos, es algo que beneficia a todo el equipo. "Cuantos más jugadores tengamos, más competencia. Espero que esté cuanto antes con nosotros y seguro que aportará muchísimo. El míster todavía no ha hablado conmigo de ello (de un posible cambio de posición)", apuntó. Y es que se ve en su cresta de la ola. "Es posible que sea mi mejor momento, sí. Me están ayudando todos a sentirme cómodo y que pueda dar el máximo. Espero que las cosas puedan seguir así", vaticinó el jugador de 21 años.

