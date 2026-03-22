Las autoridades marítimas británicas informan de un ataque fallido contra un buque en Emiratos Árabes

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó recientemente que ha interceptado tres misiles balísticos y ocho drones procedentes de Irán, lo que eleva a más de 2.100 la cantidad de ataques atribuidos a la República Islámica desde el inicio del conflicto regional. Esta situación se produce después de que el Ejército iraní amenazara con llevar a cabo acciones contra Ras al Jaima, donde se sitúa el principal puerto emiratí, en el caso de que las islas bajo control de Irán en el golfo Pérsico sufran nuevas agresiones desde territorio de Emiratos Árabes Unidos. En este contexto de tensión y enfrentamientos, una explosión cerca de una embarcación próxima a Sarja ha vuelto a encender las alertas en una zona clave para el comercio marítimo global.

Según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), durante la madrugada del domingo un proyectil de origen no identificado impactó en las inmediaciones de un buque que navegaba a quince millas náuticas —aproximadamente 27,7 kilómetros— de la costa de los Emiratos Árabes Unidos. La autoridad marítima británica detalló que fue el capitán de la embarcación quien reportó la explosión ocurrida "muy cerca de la embarcación", aunque aclaró que la tripulación se encuentra "a salvo".

El incidente tuvo lugar en las aguas frente a la ciudad emiratí de Sarja, en las proximidades del estratégico estrecho de Ormuz. Tal como detalló el medio UKMTO, el estrecho desempeña un papel fundamental en el transporte internacional de petróleo y es un punto geográfico de máxima vigilancia, especialmente bajo el actual contexto de tensión entre Irán y los países del Golfo, incluido Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades marítimas británicas, la explosión ocurrió después de una serie de amenazas y acciones directas por parte de Irán en la región. El medio británico mencionó que, en semanas recientes, la República Islámica ha intensificado sus ataques contra embarcaciones que transitan la zona, respondiendo a la ofensiva realizada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, la cual resultó en la muerte del líder supremo ayatolá Alí Jamenei.

La escalada de incidentes en la región ha situado a Emiratos Árabes Unidos como principal objetivo de las represalias de Irán. El incremento de la actividad militar y la respuesta defensiva de las fuerzas emiratíes han elevado la presión en las rutas marítimas cercanas al golfo Pérsico. Según publicó UKMTO, el canal que conecta el golfo con el Océano Índico está siendo objeto de especial seguimiento, después de que Irán advirtiera de posibles ataques adicionales si considera que su soberanía en las islas del golfo está amenazada.

El puerto de Ras al Jaima, el de mayor relevancia en Emiratos Árabes Unidos, se encuentra bajo advertencia directa del Ejército iraní, que ha señalado ese punto como objetivo en su discurso más reciente. UKMTO destacó que el aumento de la hostilidad en la franja marítima ha provocado alertas en el sector naviero internacional, lo que se refleja en la creciente vigilancia y reporte de incidentes, como la explosión que se reportó cerca de Sarja.

Mientras que hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque ocurrido cerca de la embarcación, tanto UKMTO como el Ministerio de Defensa emiratí recalcaron la necesidad de maximizar la atención y la precaución para todas las embarcaciones que transitan la zona. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, según consignó el medio británico, han reforzado sus medidas de seguridad como reacción directa a las acciones y amenazas de Irán, reforzando la vigilancia sobre el estrecho de Ormuz y las rutas navieras cercanas a sus costas.

El relevamiento de los hechos ha puesto de manifiesto la compleja situación que atraviesa el tránsito marítimo en una de las áreas más transitadas y geopolíticamente sensibles. El estrecho de Ormuz no solo concentra el paso de una gran proporción de las exportaciones petroleras del mundo, sino que también constituye un punto de potencial conflicto militar y político entre Irán y sus vecinos, según reportó UKMTO. Ante este escenario, las medidas de defensa y los protocolos de seguridad portuaria y marítima permanecen actualizándose de acuerdo a los acontecimientos diarios y las evaluaciones de riesgo.

Las advertencias actuales del Ejército iraní, junto con el reciente historial de ataques y la interceptación de misiles y drones por parte de las fuerzas emiratíes, configuran un escenario de alta tensión que tiene repercusiones directas sobre la seguridad marítima de la región. El monitoreo continuo y las notificaciones oficiales del UKMTO configuran una red de comunicación esencial para la navegación y la protección de tripulaciones y cargamentos que circulan por estas rutas, según se desprende de la información recopilada por el medio británico.

El aumento de operaciones ofensivas y defensivas en la zona, pues, ha colocado a Emiratos Árabes Unidos bajo una amenaza persistente, condición que el Ministerio de Defensa describe en sus cifras oficiales y acciones recientes. Tanto las autoridades locales como los organismos internacionales de monitoreo marítimo mantienen la recomendación de máxima alerta a las embarcaciones y tripulaciones que navegan en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, de acuerdo con lo reportado por UKMTO y las fuentes oficiales consultadas.