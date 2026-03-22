Irán afirma haber derribado un dron de combate sobre el cielo de Teherán

Redacción Internacional, 22 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron este domingo haber derribado un dron de combate del "enemigo sionista estadounidense" sobre el cielo de Teherán, horas después de que Israel anunciara una nueva ola de ataques en la capital del país persa.

"Desde el inicio de la guerra impuesta hasta ahora, 127 drones avanzados de distintos tipos del enemigo han sido detectados y destruidos por la defensa aérea del país", señaló la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron este domingo a las 02:43 hora local de Tel Aviv (00:43 GMT) de que habían empezado a atacar objetivos del régimen iraní "en el corazón de Teherán", sin que por el momento se conozcan mayores detalles sobre las operaciones.

Esta oleada de ataques se realizó horas después de que dos misiles iraníes impactaran en las localidades de Bersheeba y Dimona, al sur de Israel, y dejaran alrededor de 120 personas heridas de diversa consideración.

La arremetida iraní del sábado se realizó en represalia por los ataques a la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, según medios locales.

Tras evaluar la situación, el mando del Ejército de Israel actualizó las directrices de defensa hasta el próximo martes cancelando las actividades educativas, limitando las reuniones hasta un máximo de 50 personas y el trabajo solo en lugares en los que se pueda acceder a tiempo a un espacio protegido.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ofreció su apoyo a los cuerpos de emergencia e instó a los ciudadanos a seguir las instrucciones de las fuerzas armadas.

"Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes", advirtió Netanyahu sobre la guerra que inició el pasado 28 de febrero, junto a EE.UU., en contra de Irán y a la que se sumó días después Hizbulá en el Líbano. EFE