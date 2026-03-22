Delegaciones de EEUU y Ucrania retoman el diálogo "para avanzar hacia un acuerdo de paz integral"

El encuentro entre delegados americanos y ucranianos en Florida ha logrado avances en torno a cuestiones aún pendientes relacionadas con la posible resolución del conflicto en Ucrania, según reportó el medio que cubrió las conversaciones. La jornada del sábado se centró especialmente en delimitar cuáles son los obstáculos más relevantes para que las negociaciones desemboquen en un acuerdo de paz integral, mientras las delegaciones preparaban nuevos encuentros para el domingo con la perspectiva de profundizar en estas negociaciones.

Según consignó la fuente original, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, recalcó en sus redes sociales que las conversaciones sostenidas en Florida forman parte de un proceso de mediación activo, en el que ambas partes han mostrado disposición a dialogar sobre las diferencias persistentes. Witkoff, que mantuvo las reuniones acompañado por Jared Kushner, afirmó que las conversaciones abordaron los temas requeridos para reducir y resolver los puntos aún abiertos de las negociaciones, y destacó la importancia del compromiso adquirido por la delegación ucraniana, subrayando la trascendencia de avanzar hacia una “estabilidad global más amplia”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, divulgó la relevancia global de la cita, citando sus palabras recogidas por el medio: “La diplomacia continúa y se están realizando esfuerzos por poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania”. Zelenski enfatizó que la cita de Florida prueba la continuidad del trabajo diplomático y confirmó que las discusiones proseguirán el domingo, remarcando que el equipo ucraniano seguirá entablando comunicación con la contraparte estadounidense.

Una de las cuestiones centrales tratadas durante la reunión fue, de acuerdo al propio Zelenski y según reportó la fuente, evaluar qué tan real es la voluntad de Rusia de avanzar hacia el fin del conflicto armado, con atención particular al contexto internacional marcado por la escalada de tensiones derivadas de la situación en Irán. El presidente ucraniano subrayó que, dada la coyuntura, es fundamental determinar el nivel de sinceridad y dignidad con el que Moscú acudiría a un eventual cierre del enfrentamiento.

El propio Witkoff, siempre según el medio que cubrió los avances, elogió también el “continuo liderazgo” de la administración estadounidense para fomentar iniciativas orientadas a la paz en la región, agradeciendo la labor realizada por las partes implicadas en el proceso de mediación. Por otro lado, ninguna de las autoridades presentes ofreció datos concretos sobre la estructura institucional de las conversaciones o los puntos específicos abordados en la sesión del sábado, al tiempo que Zelenski aseguró que en próximas fechas se difundirá un informe más detallado sobre el contenido de las negociaciones.

La reunión celebrada en Florida tuvo lugar tras la pausa en el diálogo motivada por el conflicto en Irán, según publicó la fuente original. Previo al evento, el presidente Zelenski había señalado que la reanudación de las negociaciones constituía una prioridad y que se estaba organizando un nuevo encuentro en territorio estadounidense para explorar vías de resolución al enfrentamiento armado. El antecedente más reciente en este proceso ocurrió en Ginebra, Suiza, donde representantes de Moscú y Kiev alcanzaron posiciones iniciales relativas a temas humanitarios, en especial el intercambio de prisioneros y ciertos aspectos militares. No obstante, las diferencias principales persisten, especialmente en lo que respecta a la administración de los territorios actualmente ocupados por Rusia y a la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, puntos que, según reconoció Zelenski citado por el medio, resultan aún irresolubles.

El enfoque de las partes en Florida, según detalló la cobertura, consistió en fortalecer la interlocución dirigida a cerrar las brechas existentes entre las demandas y preocupaciones de Ucrania y Estados Unidos. La cita fue considerada relevante no sólo para los intereses inmediatos de ambos países, sino para la comunidad internacional, dado el impacto que el cese de hostilidades en Ucrania podría tener sobre el equilibrio global y sobre la seguridad regional en un momento en que las tensiones geopolíticas afectan varios escenarios.

Las visitas y reuniones de alto nivel, como las de Witkoff y Kushner, subrayan la importancia que el gobierno estadounidense otorga al papel mediador y a encontrar fórmulas que permitan avanzar hacia la paz, según reiteró el medio de comunicación que cubrió la cita. Si bien no hubo detalles sobre propuestas concretas, la disposición manifiesta de ambas delegaciones y la previsión de nuevos encuentros reflejan la existencia de una agenda abierta destinada a explorar, en un marco diplomático, las opciones para poner fin a un conflicto que se ha extendido durante cuatro años.

La gestión de los territorios controlados por Rusia, así como la seguridad de la infraestructura energética y nuclear, permanecen como puntos sin acuerdo, situación que complica una salida inmediata al conflicto, de acuerdo con la narración de la fuente. Las aspiraciones de Kiev se enfocan en garantizar la soberanía territorial y la seguridad, mientras que Estados Unidos mantiene la posición de impulsar un proceso diplomático continuo que logre reducir los riesgos asociados a la escalada militar y proteger la estabilidad internacional.

Mientras las partes se preparan para continuar las conversaciones, el medio recordó que los antecedentes recientes han mostrado avances parciales, aunque también profundas diferencias. Las autoridades involucradas insisten en que la solución demanda esfuerzos continuados, entendimiento mutuo y acciones orientadas a la obtención de resultados tangibles en el panorama de seguridad y gobernanza en la región ucraniana.